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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2475247624772478 Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:54 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...

The_Rebel написав: 2х слуг найняла для допомоги по дому 2х слуг найняла для допомоги по дому

Це всього 2*500$ в місяць Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...Це всього 2*500$ в місяць Дюрі-бачі

Повідомлень: 4321 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:07 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...

The_Rebel написав: 2х слуг найняла для допомоги по дому 2х слуг найняла для допомоги по дому

Це всього 2*500$ в місяць Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...Це всього 2*500$ в місяць "На ті 2% і живу" (с) "На ті 2% і живу" (с) Faceless

Модератор Повідомлень: 35721 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8091 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:09 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема приблизно така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 за 140 тис Є і т.д... Схема приблизно така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 за 140 тис Є і т.д...

Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його жінка подається на допомогу "малоімущим"(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його жінка подається на допомогу "малоімущим"(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс The_Rebel

Повідомлень: 554 З нами з: 01.06.19 Подякував: 44 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:13 The_Rebel

Так він не просто сумку грошей вивалив, а дав документи про продаж нерухомості, декларацію про перетин кордону з грошима, довідку з податкової, що він заробив більшу суму за своє життя і заплатив за неї податки...

The_Rebel написав: при цьому його жінка подається на допомог при цьому його жінка подається на допомог Бо зараз в сімейному бюджеті дефіцит по 2-3 тис. євро в місяць. а 1.5 тис. Є допомоги були б дуже доречними.

Faceless написав: "На ті 2% і живу" (с) "На ті 2% і живу" (с)

А ще до активної фази війни, поки була 1 дитина, кума теж працювала за зарплату і ніякі слуги не були потрібні, а в декрет пішла тільки восени 2022. Так він не просто сумку грошей вивалив, а дав документи про продаж нерухомості, декларацію про перетин кордону з грошима, довідку з податкової, що він заробив більшу суму за своє життя і заплатив за неї податки...Бо зараз в сімейному бюджеті дефіцит по 2-3 тис. євро в місяць. а 1.5 тис. Є допомоги були б дуже доречними.А ще до активної фази війни, поки була 1 дитина, кума теж працювала за зарплату і ніякі слуги не були потрібні, а в декрет пішла тільки восени 2022. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4321 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:28 mazurkevych написав:

Це все утопії патерналізму.

Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.



Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.



Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО Це все утопії патерналізму.Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО



Щелін про роль Трампа зокрема та франшизу демократії взагалі:

Щелін про роль Трампа зокрема та франшизу демократії взагалі: flyman

Повідомлень: 37515 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:39 Shaman написав: BeneFuckTor написав: mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»

Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.

так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.



а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...

можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі flyman

Повідомлень: 37515 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2475247624772478 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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