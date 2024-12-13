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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2475247624772478
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...
  The_Rebel написав:2х слуг найняла для допомоги по дому

Це всього 2*500$ в місяць
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...
  The_Rebel написав:2х слуг найняла для допомоги по дому

Це всього 2*500$ в місяць
"На ті 2% і живу" (с)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:09

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема приблизно така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 за 140 тис Є і т.д...

Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його жінка подається на допомогу "малоімущим"(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс :) :( :o :?:
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:13

The_Rebel
Так він не просто сумку грошей вивалив, а дав документи про продаж нерухомості, декларацію про перетин кордону з грошима, довідку з податкової, що він заробив більшу суму за своє життя і заплатив за неї податки...
  The_Rebel написав:при цьому його жінка подається на допомог
Бо зараз в сімейному бюджеті дефіцит по 2-3 тис. євро в місяць. а 1.5 тис. Є допомоги були б дуже доречними.
  Faceless написав:"На ті 2% і живу" (с)

А ще до активної фази війни, поки була 1 дитина, кума теж працювала за зарплату і ніякі слуги не були потрібні, а в декрет пішла тільки восени 2022.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:28

  mazurkevych написав:
Це все утопії патерналізму.
Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.

Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.

Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО


Щелін про роль Трампа зокрема та франшизу демократії взагалі:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:39

  Shaman написав:
  BeneFuckTor написав:
  mazurkevych написав:влаштований «концерт на публіку»

Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.

так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.

а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...

можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі
flyman
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