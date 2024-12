Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2476247724782479 Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:50 Ну так та не так трохи...

Я маю приятеля з Ужгорода - програміст, який закінчив Львівську політехніку - називав такі самі цифри зарплат і навіть менше (в Ужгороді він починав з 1000 доларів на місяць).

Але переїхав у Львів вже 2 роки як - купив собі квартиру ще й в непоганому місці - приблизно навпроти Храму свв. Ольги і Єлізавети (УГКЦ).

Все те саме: треба мати клепку в голові.



Цікавий факт: він має бабусю-угорку - то має і паспорт громадянина Угорщини - навіть по ньому виїжджав в Лондон - десь рік там жив - працював в кафе - принеси/подай - не прижився там, повернувся в Україну. Згадав що є диплом "правильний", спеціальність "правильна" та наповнення голови - "правильне".

Я випадково познайомився десь в 2016 році - я їхав на авто в Ужгород зі Львова, а на узбіччі стояв хлопець з рюкзаком - голосував, щоби підвезли. Один я і зупинився...

По дорозі він мені таку купу маршрутів по горах розказував, що ого-го...

Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го... akurt

Повідомлень: 10378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3841 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:03 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро???

Схема приблизно така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 за 140 тис Є і т.д... Схема приблизно така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 за 140 тис Є і т.д...

Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його жінка подається на допомогу "малоімущим"(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс

якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити... якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити... Shaman

Повідомлень: 7529 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:05 Дюрі-бачі написав: flyman написав: можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі

ИМХО навіть після перемоги доведеться виборювати наші права. ИМХО преЗЕдент буде триматись за крісло до останнього ИМХО навіть після перемоги доведеться виборювати наші права. ИМХО преЗЕдент буде триматись за крісло до останнього

може хтось з оточення й хотів, але гадаю не буде... може хтось з оточення й хотів, але гадаю не буде... Shaman

Повідомлень: 7529 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:06 Дюрі-бачі написав: akurt написав: маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню

Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.

В Європі так не вийде... Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.В Європі так не вийде...

це без сім'ї?.. це без сім'ї?.. Shaman

Повідомлень: 7529 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це без сім'ї?.. це без сім'ї?.. В це з співмешканкою / дружиною. З 1 дитиною хай буде 1500. Самому можна і на 500$ жити нормально В це з співмешканкою / дружиною. З 1 дитиною хай буде 1500. Самому можна і на 500$ жити нормально Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 гру, 2024 19:11, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4324 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:11 Shaman написав: якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити... якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити...

Мабуть "дрюкають"... Я у Франції в жовтні був з нашими людьми в організації, яка призначає нашим біженцям допомогу, то там вони заповнювали анкету і було питання який мають дохід - якщо вище здається цифри в 12 000 євро на рік - то допомоги немає.

Я своїми очима бачив внизу був текст, що якщо буде обман або неправдива інформація то штраф в 5 000 євро. Та повернення всього сплаченого. Мабуть "дрюкають"... Я у Франції в жовтні був з нашими людьми в організації, яка призначає нашим біженцям допомогу, то там вони заповнювали анкету і було питання який мають дохід - якщо вище здається цифри в 12 000 євро на рік - то допомоги немає.Я своїми очима бачив внизу був текст, що якщо буде обман або неправдива інформація то штраф в 5 000 євро. akurt

Повідомлень: 10378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3841 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:13 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це без сім'ї?.. це без сім'ї?.. В це з співмешканкою / дружиною. З 1 дитиною хай буде 1500. Самому можна і на 500$ жити нормально В це з співмешканкою / дружиною. З 1 дитиною хай буде 1500.



Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Цього разу новини сумні.

Я прямо в розпачі. От що порадите, панове?



Родина племінниці - чоловік та 2 синів 10 та 12 років - з 27 лютого живуть в місті Едмонтон.

Я писав з подробицями:

- шикарна дворівнева квартира - "повний фарш" - при чому той фарш за рахунок благодійності канадських громадян.

- повний холодильник продуктів/харчів та поруч ще в коробках - їдять так, що молодший син вже схожий на Василя з базару у Вінниці, де торгують салом.

- двоє дітей ходять в канадську школу, при чому молодший вивчає і англійську, і французьку мову, а старший вже майже вільно говорить англійською (до цього щось трохи вчив в школі).

- є робота - але працює тільки племінниця - продавець в супермаркеті Second hand - 5-ти денний робочий тиждень з 08:00 до 16:00. Заробляє 2100...2200 канадських доларів. Після сплати всіх платежів за оренду квартири та комуналку реально відкладає 400 доларів на місяць, бо витрати на харчі = 0 реально (всі харчі дає food-market та якась там церква.).

- авто купили. Б/в не нове, але непогане...

- за цей час отримували півроку від Уряду Канади соціальну допомогу - щомісяця по 2 200 доларів на родину.



В чом же проблема?

А в тому що чоловік НЕ ХОЧЕ ні шукати роботу, ні працювати.

Живе як вареник у сметані: прокинувся: вдома немає жінки, бо вже поїхала на роботу (двома автобусами з пересадкою), синів немає - бо до вечора в школі.

Жінка просить хоч з роботи забирати о 16-00 - так є причина НЕ забирати: на вулиці мороз та сніг - і їздити по снігу боїться.

Раніше щось заробляв на ЮБЕР - зараз не заробляє, бо ж сніг на дворі та мороз...

А тепер говорить: "Мені за оренду квартири приходить щомісяця 400 доларів - я й живу в свої 40 років як вареник у сметані: на 400 доларів я можу купити 800 банок пива!"

А цигарки у індійців такі дешеві.... Три долари пачка...

Бухає та курить. Потім знову бухає та курить.

"Щастя є - його не може не бути!"



Жінка запропонувала тому жовніру кинути їх та повернутися додому. Хоч повітря в хаті не псуватиме...

Так не хоче!!!!!!!!!!!!!!! НЕ_ХО_ЧЕ!

С т е ц ь к о. Без сорома казка: кажуть, що дурний. "Дурний, цур йому"! — ось як кажуть. Се вже урагова мода стала, що усе за розумних хотять. Вiд сього i люди на свiтi переведуться. За дурних не iдуть, а розумних нiгде узяти, от усi люди i повиздихають, а нових людей — тпррру! — нiгде буде взяти!

("Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко). News from CanadaЦього разу новини сумні.Я прямо в розпачі. От що порадите, панове?Родина племінниці - чоловік та 2 синів 10 та 12 років - з 27 лютого живуть в місті Едмонтон.Я писав з подробицями:- шикарна дворівнева квартира - "повний фарш" - при чому той фарш за рахунок благодійності канадських громадян.- повний холодильник продуктів/харчів та поруч ще в коробках - їдять так, що молодший син вже схожий на Василя з базару у Вінниці, де торгують салом.- двоє дітей ходять в канадську школу, при чому молодший вивчає і англійську, і французьку мову, а старший вже майже вільно говорить англійською (до цього щось трохи вчив в школі).- є робота -- продавець в супермаркеті Second hand - 5-ти денний робочий тиждень з 08:00 до 16:00. Заробляє 2100...2200 канадських доларів. Після сплати всіх платежів за оренду квартири та комуналку реально відкладає 400 доларів на місяць, бо(всі харчі дає food-market та якась там церква.).- авто купили. Б/в не нове, але непогане...- за цей час отримували півроку від Уряду Канади соціальну допомогу - щомісяця по 2 200 доларів на родину.В чом же проблема?А в тому що чоловік НЕ ХОЧЕ ні шукати роботу, ні працювати.Живе як вареник у сметані: прокинувся: вдома немає жінки, бо вже поїхала на роботу (двома автобусами з пересадкою), синів немає - бо до вечора в школі.Жінка просить хоч з роботи забирати о 16-00 - так є причина НЕ забирати: на вулиці мороз та сніг - і їздити по снігу боїться.Раніше щось заробляв на ЮБЕР - зараз не заробляє, бо ж сніг на дворі та мороз...А тепер говорить: "Мені за оренду квартири приходить щомісяця 400 доларів - я й живу в свої 40 років як вареник у сметані: на 400 доларів я можу купити 800 банок пива!"А цигарки у індійців такі дешеві.... Три долари пачка...Бухає та курить. Потім знову бухає та курить."Щастя є - його не може не бути!"Жінка запропонувала тому жовніру кинути їх та повернутися додому. Хоч повітря в хаті не псуватиме...Так не хоче!!!!!!!!!!!!!!! НЕ_ХО_ЧЕ!С т е ц ь к о. Без сорома казка: кажуть, що дурний. "Дурний, цур йому"! — ось як кажуть. Се вже урагова мода стала, що усе за розумних хотять. Вiд сього i люди на свiтi переведуться., от усi люди i повиздихають, а нових людей — тпррру! — нiгде буде взяти!("Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко). akurt

Повідомлень: 10378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3841 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:13 mazurkevych написав: Shaman написав: так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.



а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...

Ну… можу посперечатись…

Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…



Чи повернуться? Звісно що повернуться - місяця на 2-3: щоб поновити паспорт, зробити зуби, продати кавалірку і поїхати назад… навіть ті, що зараз думають інакше. Приїдуть, побачать і зроблять висновки.



Повернуться дійсно ті, які без соціалу там ніяк: пенсіонери та жінки передпенсійного віку.

Інша справа, що можуть безвіз скасувати: в Європі валина біженців після війни не потрібна - будуть по візах відбирати собі затребуваних працівників… ну і Зе тому буде тільки радий - протестний електорат виїде до решти «ухилянтів», а кріпаки будуть сидіти і податки платити, чом і ні… Ну… можу посперечатись…Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…Чи повернуться? Звісно що повернуться - місяця на 2-3: щоб поновити паспорт, зробити зуби, продати кавалірку і поїхати назад… навіть ті, що зараз думають інакше. Приїдуть, побачать і зроблять висновки.Повернуться дійсно ті, які без соціалу там ніяк: пенсіонери та жінки передпенсійного віку.Інша справа, що можуть безвіз скасувати: в Європі валина біженців після війни не потрібна - будуть по візах відбирати собі затребуваних працівників… ну і Зе тому буде тільки радий - протестний електорат виїде до решти «ухилянтів», а кріпаки будуть сидіти і податки платити, чом і ні…

ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги... тому так, бажано на роботу влаштовуватися одночасно вдвох, бо якщо на роботу виходить одна людина, то на мінімальних зп втрати будуть більші, ніж зп.



окрім вміти руками, головне мова. й поки досвід показує, що з цим ок лише у 20% - не знаю чому так...



не уподобляйтесь тим емігрантам, які презирливо починають повчати тих, хто залишився - в Україні багато людей залишилось. є ще й ті, завдяки кому Європа може жити майже, як й раніше - бо навалу орков тримають саме українці... ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги... тому так, бажано на роботу влаштовуватися одночасно вдвох, бо якщо на роботу виходить одна людина, то на мінімальних зп втрати будуть більші, ніж зп.окрім вміти руками, головне мова. й поки досвід показує, що з цим ок лише у 20% - не знаю чому так...не уподобляйтесь тим емігрантам, які презирливо починають повчати тих, хто залишився - в Україні багато людей залишилось. є ще й ті, завдяки кому Європа може жити майже, як й раніше - бо навалу орков тримають саме українці... Shaman

Повідомлень: 7529 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:16 akurt написав: Може й так, але... цитата...

M-Audio написав: Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь…що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... Може й так, але... цитата...

а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення? а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення? Shaman

Повідомлень: 7529 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:23

M-Audio написав: mazurkevych написав: Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.

Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все. , то. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців.також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все.

Так уточніть тоді: там мова про "самих німців" та нещасну "місцеву молодь" - "місцева молодь" це яка - німецька, чи то про монголів в Монголії? Читаємо в голос.

Хоча мені сподобалося: "без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою".

Зараз цю цитату надішлю сину приятельки жінки, який в минулому році закінчив університет в Берліні - Авіаційний факультет - та так без перспектив в житті залишився, що не захотів повернутися до мами в Дюссельдорф та живе і працює в Берліні. Квартиру ще орендує. Ще не купив.

Готувати їжу та прибирати квартиру допомагає дівчина його. У них теє - як його німецькою - "Liebe"... Виконую ваше побажання.Так уточніть тоді: там мова про "" та нещасну "" - "місцева молодь" це яка - німецька, чи то про монголів в Монголії? Читаємо в голос.Хоча мені сподобалося: "".Зараз цю цитату надішлю сину приятельки жінки, який в минулому році закінчив університет в Берліні - Авіаційний факультет - та так без перспектив в житті залишився, що не захотів повернутися до мами в Дюссельдорф тав Берліні. Квартиру ще орендує. Ще не купив.Готувати їжу та прибирати квартиру допомагає дівчина його. У них теє - як його німецькою - "Liebe"... akurt

