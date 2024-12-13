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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2478247924802481> Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:47 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...

Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...

В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок. В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що. Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.

Це в Україні багатодітний батько з жінкою, яка (судячи з розповідей) не звикла собі ні в чому відмовляти (навіть 2х слуг найняла для допомоги по дому) - зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? Воістину якийсь фінансовий геній цей кум навіть враховуючи німецьку зп. Або не все так однозначно і він є родичем Балоги Це в Україні багатодітний батько з жінкою, яка (судячи з розповідей) не звикла собі ні в чому відмовляти (навіть 2х слуг найняла для допомоги по дому) - зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити)??? Воістину якийсь фінансовий геній цей кум навіть враховуючи німецьку зп. Або не все так однозначно і він є родичем Балоги

в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих flyman

Повідомлень: 37526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:48 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги... ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги...

Ну не дають зараз нормального житла біженцям. Це в перші місяці селили в готелі, а зараз в якісь гуртожитки.

flyman написав: в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих

Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике... Ну не дають зараз нормального житла біженцям. Це в перші місяці селили в готелі, а зараз в якісь гуртожитки.Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:52 Дюрі-бачі написав: akurt написав: маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню

Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.

В Європі так не вийде... Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.В Європі так не вийде...



А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.

німецький бюрер на це: ніхт314ди, дастістхвантастішь, йайа А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.німецький бюрер на це: ніхт314ди, дастістхвантастішь, йайа flyman

Повідомлень: 37526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:55 akurt написав: Ну так та не так трохи...

Я маю приятеля з Ужгорода - програміст, який закінчив Львівську політехніку - називав такі самі цифри зарплат і навіть менше (в Ужгороді він починав з 1000 доларів на місяць).

Але переїхав у Львів вже 2 роки як - купив собі квартиру ще й в непоганому місці - приблизно навпроти Храму свв. Ольги і Єлізавети (УГКЦ).

Все те саме: треба мати клепку в голові.



Цікавий факт: він має бабусю-угорку - то має і паспорт громадянина Угорщини - навіть по ньому виїжджав в Лондон - десь рік там жив - працював в кафе - принеси/подай - не прижився там, повернувся в Україну. Згадав що є диплом "правильний", спеціальність "правильна" та наповнення голови - "правильне".

Я випадково познайомився десь в 2016 році - я їхав на авто в Ужгород зі Львова, а на узбіччі стояв хлопець з рюкзаком - голосував, щоби підвезли. Один я і зупинився...

По дорозі він мені таку купу маршрутів по горах розказував, що ого-го...

Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го... Ну так та не так трохи...Я маю приятеля з Ужгорода - програміст, який закінчив Львівську політехніку - називав такі самі цифри зарплат і навіть менше (в Ужгороді він починав з 1000 доларів на місяць).Але переїхав у Львів вже 2 роки як - купив собі квартиру ще й в непоганому місці - приблизно навпроти Храму свв. Ольги і Єлізавети (УГКЦ).Все те саме:Цікавий факт: він має бабусю-угорку - то має і паспорт громадянина Угорщини - навіть по ньому виїжджав в Лондон - десь рік там жив - працював в кафе - принеси/подай -повернувся в Україну. Згадав що є диплом "правильний", спеціальність "правильна" та наповнення голови - "правильне".Я випадково познайомився десь в 2016 році - я їхав на авто в Ужгород зі Львова, а на узбіччі стояв хлопець з рюкзаком - голосував, щоби підвезли. Один я і зупинився...По дорозі він мені таку купу маршрутів по горах розказував, що ого-го...Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...

програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису flyman

Повідомлень: 37526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:06 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Життя воно таке: іноді викладач медицини може поїхати на конференцію в США і залишитись там пів року працювати в підпільному салоні красоти (колоти ботекс), потім торгувати в аптеці, а далі - приїхати в Чехію, купити машину і таксувати...



А іноді кандидат біологічних наук вчить в Ірландії третьокласників природознавства, після того, як майже рік консервував рибу на заводі...



А іноді москаль ІТ-шник згадує, що в нього мама родом із Закарпаття та тікає від мобілізації до України, позбувається паспорта з двоголовою куркою, отримує мадярський паспорт і пливе через Тису щоб жити в Словаччині, а їздити на роботу в офіс в Австрії. Життя воно таке: іноді викладач медицини може поїхати на конференцію в США і залишитись там пів року працювати в підпільному салоні красоти (колоти ботекс), потім торгувати в аптеці, а далі - приїхати в Чехію, купити машину і таксувати...А іноді кандидат біологічних наук вчить в Ірландії третьокласників природознавства, після того, як майже рік консервував рибу на заводі...А іноді москаль ІТ-шник згадує, що в нього мама родом із Закарпаття та тікає від мобілізації до України, позбувається паспорта з двоголовою куркою, отримує мадярський паспорт і пливе через Тису щоб жити в Словаччині, а їздити на роботу в офіс в Австрії. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 гру, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:25 flyman написав: програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...

І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...

Одне слово: "Наставник"...

Добре що такий "Мудрець" у нас є: веселіше жити... Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...Одне слово: "Наставник"...Добре що такий "Мудрець" у нас є: веселіше жити... Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10381 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3842 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:27 akurt написав: flyman написав: програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...

І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...

Одне слово: "Наставник"... Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...Одне слово: "Наставник"...

коротка компіляція чергової акуртової байки



akurt написав: Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го... Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...

нажрались як свині до ухрячки коротка компіляція чергової акуртової байкинажрались як свині до ухрячки flyman

Повідомлень: 37526 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:32 Ну так що, пане флаймане, - вам того не зрозуміти і ніколи в житті вже не побачити: є справжнє чудо природи - дивний каньйон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай".

Там дуже важко весь час треба підніматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи... Драбини часто повністю вертикальні... Екстрім+краса+природа...

Знайдіть в Гугл - картинки хоч помацайте.

Все буде якась радість в житті. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10381 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3842 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:34 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: справжнє чудо природи - дивний канон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай".

Там дуже важко весь час треба підіниматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи... справжнє чудо природи - дивний канон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай".Там дуже важко весь час треба підіниматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи...

Був там з колегами років 8 тому. Теж трохи випив Tatratea, але в межах пристойності. Був там з колегами років 8 тому. Теж трохи випив Tatratea, але в межах пристойності. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:36

Але вже якщо воно щось - від повного незнання - щось ляпнуло, то думаю поясню для інших...



Да ну і "Татранський чай" - то щось особливе... Правда...

https://maps.app.goo.gl/54zAtYLtAv5FLmmK6 Мені аж шкода часу було тому горе-дуже велике горе-знавцю щось відповідати.Але вже якщо воно щось - від повного незнання - щось ляпнуло, то думаю поясню для інших...Да ну і "Татранський чай" - то щось особливе... Правда... akurt

Повідомлень: 10381 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3842 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2478247924802481> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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