RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:47

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...
Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...
В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.

Це в Україні багатодітний батько з жінкою, яка (судячи з розповідей) не звикла собі ні в чому відмовляти (навіть 2х слуг найняла для допомоги по дому) - зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? Воістину якийсь фінансовий геній цей кум навіть враховуючи німецьку зп. Або не все так однозначно і він є родичем Балоги :D

в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги...

Ну не дають зараз нормального житла біженцям. Це в перші місяці селили в готелі, а зараз в якісь гуртожитки.
  flyman написав:в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих

Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:52

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню

Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.
В Європі так не вийде...


А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт.
німецький бюрер на це: ніхт314ди, дастістхвантастішь, йайа
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:55

  akurt написав:Ну так та не так трохи...
Я маю приятеля з Ужгорода - програміст, який закінчив Львівську політехніку - називав такі самі цифри зарплат і навіть менше (в Ужгороді він починав з 1000 доларів на місяць).
Але переїхав у Львів вже 2 роки як - купив собі квартиру ще й в непоганому місці - приблизно навпроти Храму свв. Ольги і Єлізавети (УГКЦ).
Все те саме: треба мати клепку в голові.

Цікавий факт: він має бабусю-угорку - то має і паспорт громадянина Угорщини - навіть по ньому виїжджав в Лондон - десь рік там жив - працював в кафе - принеси/подай - не прижився там, повернувся в Україну. Згадав що є диплом "правильний", спеціальність "правильна" та наповнення голови - "правильне".
Я випадково познайомився десь в 2016 році - я їхав на авто в Ужгород зі Львова, а на узбіччі стояв хлопець з рюкзаком - голосував, щоби підвезли. Один я і зупинився...
По дорозі він мені таку купу маршрутів по горах розказував, що ого-го...
Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...

програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Життя воно таке: іноді викладач медицини може поїхати на конференцію в США і залишитись там пів року працювати в підпільному салоні красоти (колоти ботекс), потім торгувати в аптеці, а далі - приїхати в Чехію, купити машину і таксувати...

А іноді кандидат біологічних наук вчить в Ірландії третьокласників природознавства, після того, як майже рік консервував рибу на заводі...

А іноді москаль ІТ-шник згадує, що в нього мама родом із Закарпаття та тікає від мобілізації до України, позбувається паспорта з двоголовою куркою, отримує мадярський паспорт і пливе через Тису щоб жити в Словаччині, а їздити на роботу в офіс в Австрії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 гру, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:25

  flyman написав:програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...
І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...
Одне слово: "Наставник"...
Добре що такий "Мудрець" у нас є: веселіше жити...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10381
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3842 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:27

  akurt написав:
  flyman написав:програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису

Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки...
І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям...
Одне слово: "Наставник"...

коротка компіляція чергової акуртової байки

  akurt написав:Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...

нажрались як свині до ухрячки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:32

Ну так що, пане флаймане, - вам того не зрозуміти і ніколи в житті вже не побачити: є справжнє чудо природи - дивний каньйон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай".
Там дуже важко весь час треба підніматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи... Драбини часто повністю вертикальні... Екстрім+краса+природа...
Знайдіть в Гугл - картинки хоч помацайте.
Все буде якась радість в житті.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10381
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3842 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:справжнє чудо природи - дивний канон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай".
Там дуже важко весь час треба підіниматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи...

Був там з колегами років 8 тому. Теж трохи випив Tatratea, але в межах пристойності.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:36

Мені аж шкода часу було тому горе-дуже велике горе-знавцю щось відповідати.
Але вже якщо воно щось - від повного незнання - щось ляпнуло, то думаю поясню для інших...

Да ну і "Татранський чай" - то щось особливе... Правда...
https://maps.app.goo.gl/54zAtYLtAv5FLmmK6
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10381
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3842 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2478247924802481>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BeneFuckTor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.