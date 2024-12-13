Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків... Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки... В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.
Це в Україні багатодітний батько з жінкою, яка (судячи з розповідей) не звикла собі ні в чому відмовляти (навіть 2х слуг найняла для допомоги по дому) - зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? Воістину якийсь фінансовий геній цей кум навіть враховуючи німецьку зп. Або не все так однозначно і він є родичем Балоги
в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих
Shaman написав:ви реально забуваєте про оплату житла - це найбільша складова допомоги...
Ну не дають зараз нормального житла біженцям. Це в перші місяці селили в готелі, а зараз в якісь гуртожитки.
flyman написав:в мене є знайомий мільярдер, так він робить самокрутки із самосаду тільки із синіх стодоларових, пояснюючи що конопляний папір тільки там достатньої якості, євро і зелені грінбаки не дають кошерний пих
Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике...
akurt написав:маючи високу кваліфікацію та клепку в голові - мають відповідно високу зарплатню
Я вже писав про життя типового ІТ-шника в Закарпатті до війни: отримав 3-4 тис. $, витратив 1 тис. $ на їжу / розваги, решту відклав на депозит чи під подушку. А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт. В Європі так не вийде...
А раз в 2 роки купив квартиру, зробив ремонт. німецький бюрер на це: ніхт314ди, дастістхвантастішь, йайа
akurt написав:Ну так та не так трохи... Я маю приятеля з Ужгорода - програміст, який закінчив Львівську політехніку - називав такі самі цифри зарплат і навіть менше (в Ужгороді він починав з 1000 доларів на місяць). Але переїхав у Львів вже 2 роки як - купив собі квартиру ще й в непоганому місці - приблизно навпроти Храму свв. Ольги і Єлізавети (УГКЦ). Все те саме: треба мати клепку в голові.
Цікавий факт: він має бабусю-угорку - то має і паспорт громадянина Угорщини - навіть по ньому виїжджав в Лондон - десь рік там жив - працював в кафе - принеси/подай - не прижився там, повернувся в Україну. Згадав що є диплом "правильний", спеціальність "правильна" та наповнення голови - "правильне". Я випадково познайомився десь в 2016 році - я їхав на авто в Ужгород зі Львова, а на узбіччі стояв хлопець з рюкзаком - голосував, щоби підвезли. Один я і зупинився... По дорозі він мені таку купу маршрутів по горах розказував, що ого-го... Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...
програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
flyman написав:програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
Життя воно таке: іноді викладач медицини може поїхати на конференцію в США і залишитись там пів року працювати в підпільному салоні красоти (колоти ботекс), потім торгувати в аптеці, а далі - приїхати в Чехію, купити машину і таксувати...
А іноді кандидат біологічних наук вчить в Ірландії третьокласників природознавства, після того, як майже рік консервував рибу на заводі...
А іноді москаль ІТ-шник згадує, що в нього мама родом із Закарпаття та тікає від мобілізації до України, позбувається паспорта з двоголовою куркою, отримує мадярський паспорт і пливе через Тису щоб жити в Словаччині, а їздити на роботу в офіс в Австрії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 гру, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
Цікаво: де ця людина - на якому смітнику збирає такі думки... І не стидається підтасовку фактів змішувати з безглуздям... Одне слово: "Наставник"...
коротка компіляція чергової акуртової байки
akurt написав:Реалізували з жінкою з його переліку деякі - "Словацький рай" наприклад... Там так налазилися, в тому "раю", що я потім два дні шевелитися не міг. А потім - Румунія - там такі є місця, що ого-го...
Ну так що, пане флаймане, - вам того не зрозуміти і ніколи в житті вже не побачити: є справжнє чудо природи - дивний каньйон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай". Там дуже важко весь час треба підніматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи... Драбини часто повністю вертикальні... Екстрім+краса+природа... Знайдіть в Гугл - картинки хоч помацайте. Все буде якась радість в житті.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:справжнє чудо природи - дивний канон в Словаччині, він так назву і має "Словацький рай". Там дуже важко весь час треба підіниматися довгими сходами весь час в гору... сходи переходять в нові сходи, і нові сходи переходять в ще новіші сходи...
Був там з колегами років 8 тому. Теж трохи випив Tatratea, але в межах пристойності.