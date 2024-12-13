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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06
akurt написав:
В чом же проблема?
На мою скромну думку, когось потрібно вигнати сса**ю тряпокою, і це не жарт)
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