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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В чом же проблема?


На мою скромну думку, когось потрібно вигнати сса**ю тряпокою, і це не жарт)
BeneFuckTor
 
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  #<1 ... 2478247924802481
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