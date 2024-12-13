На мою скромну думку, когось потрібно вигнати сса**ю тряпокою, і це не жарт)
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 14 гру, 2024 01:42
Я з Вами на 100% погоджуюсь.
Таку пропозицію висунули вже два сини того красеня.
Ми всі на цій гілці не раз читали про випадки, коли люди «не прижилися» в Канаді, важко, махнули рукою та поїхали.
А тут навпаки: «Не виженеш»…
Як в старому анекдоті:
«В міліцію піду! В спортсмени піду! Але все одно працювати не буду!»
Додано: Суб 14 гру, 2024 02:34
Re: Еміграція, заробітчанство
В милиции тоже надо было работать
Майором в 22 года после вуза и гойда начальник сектора/направления с "доить всё и всех" только Вася Сталин и дети прокуроров при пуйле становились и то - при дохлом папе гойда работать, а не брить.
Додано: Суб 14 гру, 2024 02:41
За що люблю бабарашова, що він вночі завжди приходить і як напише по темі!! Зачитаєшся!!
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