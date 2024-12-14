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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В чом же проблема?


На мою скромну думку, когось потрібно вигнати сса**ю тряпокою, і це не жарт)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:42

Я з Вами на 100% погоджуюсь.
Таку пропозицію висунули вже два сини того красеня.
Ми всі на цій гілці не раз читали про випадки, коли люди «не прижилися» в Канаді, важко, махнули рукою та поїхали.
А тут навпаки: «Не виженеш»…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 гру, 2024 08:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:34

Re: Еміграція, заробітчанство

В милиции тоже надо было работать
Майором в 22 года после вуза и гойда начальник сектора/направления с "доить всё и всех" только Вася Сталин и дети прокуроров при пуйле становились и то - при дохлом папе гойда работать, а не брить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:41

  барабашов написав:В милиции тоже надо было работать
Майором в 22 года после вуза и гойда начальник сектора/направления с "доить всё и всех" только Вася Сталин и дети прокуроров при пуйле становились и то - при дохлом папе гойда работать, а не брить.

За що люблю бабарашова, що він вночі завжди приходить і як напише по темі!! Зачитаєшся!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:45

  Дюрі-бачі написав:Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике...

Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.
Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.
П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз :D
The_Rebel
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  #<1 ... 2478247924802481
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