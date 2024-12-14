На мою скромну думку, когось потрібно вигнати сса**ю тряпокою, і це не жарт)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 14 гру, 2024 01:42
Я з Вами на 100% погоджуюсь.
Таку пропозицію висунули вже два сини того красеня.
Ми всі на цій гілці не раз читали про випадки, коли люди «не прижилися» в Канаді, важко, махнули рукою та поїхали.
А тут навпаки: «Не виженеш»…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 гру, 2024 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 02:34
Re: Еміграція, заробітчанство
В милиции тоже надо было работать
Майором в 22 года после вуза и гойда начальник сектора/направления с "доить всё и всех" только Вася Сталин и дети прокуроров при пуйле становились и то - при дохлом папе гойда работать, а не брить.
Додано: Суб 14 гру, 2024 02:41
За що люблю бабарашова, що він вночі завжди приходить і як напише по темі!! Зачитаєшся!!
Додано: Суб 14 гру, 2024 08:45
Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.
Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.
П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз
Додано: Суб 14 гру, 2024 09:31
Може йому просто треба дати час на реалізацію, знайти себе...
Додано: Суб 14 гру, 2024 09:50
То ли дело умничка Хотаб.
Дело идёт к РПВ. Помнится, кто-то грозился в таком случае эмигрировать?
Востаннє редагувалось anduzenko в Суб 14 гру, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 09:55
Re: Еміграція, заробітчанство
це все побічні наслідки війни.
не хотілося б, але все буде залежати від деталей нашої перемоги.
ИМХО як тільки відкриють кордон, то пропозиція із продажу буде така, що ціни обваляться. Тільки серед моїх сусідів із 41 квартири 8 вже продали, 15 здаються в аренду, поки власники закордоном і з них максимум 1-2 повернеться. Не планує нікуди емігрувати 10-12 власників віком 50 років+ і я вагаюсь. Тобто, скоро в будинку буде 20-28 квартир на продаж.
Додано: Суб 14 гру, 2024 10:35
А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.
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