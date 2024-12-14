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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2479248024812482 Додано: Суб 14 гру, 2024 11:20 Bolt написав: The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике... Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике...

Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.

Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.

П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз

А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома. А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть, мають маєтки по 300-500 м2. Єдине походу підприємство роботодавець - якийсь завод де треба крутити кабелі по змінам за 8 тис. грн. Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30% населення. Громадський транспорт - дно, але це виходить з пункту про чиновників. Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть, мають маєтки по 300-500 м2. Єдине походу підприємство роботодавець - якийсь завод де треба крутити кабелі по змінам за 8 тис. грн. Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30% населення. Громадський транспорт - дно, але це виходить з пункту про чиновників. BIGor

Повідомлень: 9677 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть, Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть,

І ІТ-шники, і, крім ковідних часів, будівельники (електрики, сантехніки, плиточники...)

BIGor написав: Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30% Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30%

Цікаво де Ви їх знайшли в Ужгороді? Хіба що Ви жили в районі Радванки І ІТ-шники, і, крім ковідних часів, будівельники (електрики, сантехніки, плиточники...)Цікаво де Ви їх знайшли в Ужгороді? Хіба що Ви жили в районі Радванки Дюрі-бачі

Повідомлень: 4336 З нами з: 29.07.22 Подякував: 749 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:29 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: А чим в тому Ужгороді можна займатись? А чим в тому Ужгороді можна займатись?

Просто жити.

Із плюсів:

1. Компактність: можна за 15 хв. проїхати з одного кінця в інший чи за годину пішки пройти.

2. Поруч Європа: шопінг в словацькому Теско чи за копійки полетіти в Париж - це типовий вихідний...

Мінуси:

1. Дуже мало роботи, а ще менше високооплачуваної, явний зговір роботодавців, коли у всіх один рівень ЗП.

2. Вбита інфраструктура: каналізація не витримує, воду відключають, завести 10+ кВт електроенергії хіба по блату.

Тимчасовий мінус:

1. Переповнені школи і садочки.

2. Корки на вулицях.

Спірний момент (для когось мінус, а для когось - плюс):

1. Спокійне життя, відсутність спішки і дуже мало активностей.

2. Менталітет людей, які лізуть в чуже життя і сусіди все про всіх знають.

Bolt написав: відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів.

В нас вже навіть МакДональдс скоро відкриють. Такими темпами і ПузатаХата може з'явитись. А ще в нас кращі стоматологи в Європі. Просто жити.Із плюсів:1. Компактність: можна за 15 хв. проїхати з одного кінця в інший чи за годину пішки пройти.2. Поруч Європа: шопінг в словацькому Теско чи за копійки полетіти в Париж - це типовий вихідний...Мінуси:1. Дуже мало роботи, а ще менше високооплачуваної, явний зговір роботодавців, коли у всіх один рівень ЗП.2. Вбита інфраструктура: каналізація не витримує, воду відключають, завести 10+ кВт електроенергії хіба по блату.Тимчасовий мінус:1. Переповнені школи і садочки.2. Корки на вулицях.Спірний момент (для когось мінус, а для когось - плюс):1. Спокійне життя, відсутність спішки і дуже мало активностей.2. Менталітет людей, які лізуть в чуже життя і сусіди все про всіх знають.В нас вже навіть МакДональдс скоро відкриють. Такими темпами і ПузатаХата може з'явитись. А ще в нас кращі стоматологи в Європі.

А что в Ужгороде с водой? Нет света и нет вообше её в городе? Или не хватает именно воды в реке для последующего использования и подают как в Крыму летом по 2 часа утром и вечером? А что в Ужгороде с водой? Нет света и нет вообше её в городе? Или не хватает именно воды в реке для последующего использования и подают как в Крыму летом по 2 часа утром и вечером? барабашов Повідомлень: 4614 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:31 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: А что в Ужгороде с водой? Нет света и нет вообше её в городе? Или не хватает именно воды в реке для последующего использования и подают как в Крыму летом по 2 часа утром и вечером? А что в Ужгороде с водой? Нет света и нет вообше её в городе? Или не хватает именно воды в реке для последующего использования и подают как в Крыму летом по 2 часа утром и вечером?

Вода є, половині міста навіть повезло, бо її качають зі скважини і можна пити. Але труби постійно прориває і поки їх лагодять (кілька годин) - води нема в половини міста і так по кілька разів на тиждень.

І попередження на сайті з'являється о 10.50 "з 11.00 не буде води..." тому спокійно попрати неможливо.



Аще улюблене заняття: закатати новий асфальт, а через кілька днів його перекопати, бо прорвало воду.



І опалення в усіх автономне і бойлери, бо труби централізованого згнили до стану, коли вже неможливо відремонтувати ще в 90-х. Вода є, половині міста навіть повезло, бо її качають зі скважини і можна пити. Але труби постійно прориває і поки їх лагодять (кілька годин) - води нема в половини міста і так по кілька разів на тиждень.І попередження на сайті з'являється о 10.50 "з 11.00 не буде води..." тому спокійно попрати неможливо.Аще улюблене заняття: закатати новий асфальт, а через кілька днів його перекопати, бо прорвало воду.І опалення в усіх автономне і бойлери, бо труби централізованого згнили до стану, коли вже неможливо відремонтувати ще в 90-х. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 14 гру, 2024 11:46, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4336 З нами з: 29.07.22 Подякував: 749 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: The_Rebel написав: [quote="5798394:Дюрі-бачі"]

Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике... [quote="5798394:Дюрі-бачі"]Ну якщо я зараз продам нерухомість, то теж буде суттєво більше 100 тис. Євро готівкою. А бажання продати дуже велике...

Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.

Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.

П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз Так, з продажем нерухомості кумом в Ужгороді сума в декілька сотень тисяч євро вже не виглядає екстраординарною. Я спочатку подумав, що це він з кількома дітьми і жінкою-транжирою зумів нал накопичити під матрацом в таких сумах). Це він вже радикально до питання підійшов, всі кінці обрізав, он навіть Рджкс з цієї гілки емігрував аж в США, а квартири на Виноградарі в Києві не продав. Я також коли емігрував в Англію, то не продавав квартиру, через що був стимул/можливість повернутися.Сам роздивлявся Ужгород/Мукачево і минулого літа чуть не купив, але на піку брати не хотілось. Тож не по слухам знаю, що ціни там в перший рік війни дали ріст до х2.П.С. Ну а продавати зараз житло в Ужгороді - хз чи гарна ідея. Це ж я так розумію єдине? Прийдеться або в оренду, або до родичів, а відкупитись потім може й не вийде, бо нерухомість росте швидко, а падає повільно, навіть якщо для цього будуть всі передумови (закінчення війни, повернення біженців у Харків/Запоріжжя/Херсон/Миколаїв), то власники не будуть спішити знижувати ціни, а будуть тримати якнайдовше, бо в пам'яті залишається упущена вигода. Це хіба планується до кума ближче переїздити - тоді так, є сенс продати на піку зараз

А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома. А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть, мають маєтки по 300-500 м2. Єдине походу підприємство роботодавець - якийсь завод де треба крутити кабелі по змінам за 8 тис. грн. Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30% населення. Громадський транспорт - дно, але це виходить з пункту про чиновників.[/quote]В мене геть протилежні враження.

З мінусів - якась жопа в транспортному сенсі, їздять як попало, паркуються гірше ніж у Києві, старенькі вулички вузькі.

Зате є певний шарм, знов ж таки в тих вуличках, в архітектурі, невеликих скульптурах в різних місцях.

Чудова місцева кухня, в ресторанчику біля замку чудове вино, бограч з олениною... Чудова кава (був, здається, в Мафіні).

Є атмосферні заклади, як та ж деця у Нотаря (кухня далеко не топ але сам заклад атмосферний).

Термальні басейні на тій ж Золотій горі.

Поряд просто казково гарні місця, як те ж Нижнє Солотвино Був в пару раз в Ужгороді, там тільки митники норм живуть, мають маєтки по 300-500 м2. Єдине походу підприємство роботодавець - якийсь завод де треба крутити кабелі по змінам за 8 тис. грн. Велика частина населення - не розуміють українську - мадяри, цигани, на вскидку 30% населення. Громадський транспорт - дно, але це виходить з пункту про чиновників.[/quote]В мене геть протилежні враження.З мінусів - якась жопа в транспортному сенсі, їздять як попало, паркуються гірше ніж у Києві, старенькі вулички вузькі.Зате є певний шарм, знов ж таки в тих вуличках, в архітектурі, невеликих скульптурах в різних місцях.Чудова місцева кухня, в ресторанчику біля замку чудове вино, бограч з олениною... Чудова кава (був, здається, в Мафіні).Є атмосферні заклади, як та ж деця у Нотаря (кухня далеко не топ але сам заклад атмосферний).Термальні басейні на тій ж Золотій горі.Поряд просто казково гарні місця, як те ж Нижнє Солотвино Faceless

Модератор Повідомлень: 35726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8093 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:39 Пан Дюрі-бачі дуже об"єктивно навів список позитиву та недоліків міста Ужгород.

Браво!

До недоліків додав би те, що в Ужгородському замку в понеділок вихідний. За законом підлості хочеться попасти за його стіни саме в понеділок.

До позитивну - наявність такої перлини, як Закарпатський музей народної архітектури та побуту.

Коли я згадую Ужгород, завжди згадую саме це атмосферне місце.



Раніше - "перевалочний" пункт українських гірських лижників в Нижні Татри. Було дуже зручно: потяг з Києва прибуває зранку - вже чекає узгоджений мікроавтобус - і гайда гучною компанією до підніжжя гори "Chopok"... По дорозі можна було відвідати новобудови в місті Liptovský Mikuláš (Липтовски-Микулаш). Правда, зажди там було не дешево: по 1400 євро за кв.м.



Особисто я в Ужгороді бачу перспективи: колись та відкриють досить специфічний аеропорт Ужгорода - ото буде справжній прорив! (Специфічність в тому, що літаки можуть сідати виключно з території Словаччини). akurt

Повідомлень: 10383 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1345 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49 akurt

Специфічність в тому, що літаки можуть сідати виключно з території Словаччини).





В світі чимало таких. Деякі навіть дозволяють мілітарним сідати/злітати.

Тобто в якості пасажирського аеропорту взагалі не бачу проблеми. В світі чимало таких. Деякі навіть дозволяють мілітарним сідати/злітати.Тобто в якості пасажирського аеропорту взагалі не бачу проблеми. Hotab Повідомлень: 13785 З нами з: 15.02.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 2293 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:

Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати... Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4336 З нами з: 29.07.22 Подякував: 749 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 12:13 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: А чим в тому Ужгороді можна займатись? А чим в тому Ужгороді можна займатись?

Просто жити.

Із плюсів:

1. Компактність: можна за 15 хв. проїхати з одного кінця в інший чи за годину пішки пройти.

2. Поруч Європа: шопінг в словацькому Теско чи за копійки полетіти в Париж - це типовий вихідний...

Мінуси:

1. Дуже мало роботи, а ще менше високооплачуваної, явний зговір роботодавців, коли у всіх один рівень ЗП.

2. Вбита інфраструктура: каналізація не витримує, воду відключають, завести 10+ кВт електроенергії хіба по блату.

Тимчасовий мінус:

1. Переповнені школи і садочки.

2. Корки на вулицях.

Спірний момент (для когось мінус, а для когось - плюс):

1. Спокійне життя, відсутність спішки і дуже мало активностей.

2. Менталітет людей, які лізуть в чуже життя і сусіди все про всіх знають.

Bolt написав: відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів.

В нас вже навіть МакДональдс скоро відкриють. Такими темпами і ПузатаХата може з'явитись. А ще в нас кращі стоматологи в Європі. Просто жити.Із плюсів:1. Компактність: можна за 15 хв. проїхати з одного кінця в інший чи за годину пішки пройти.2. Поруч Європа: шопінг в словацькому Теско чи за копійки полетіти в Париж - це типовий вихідний...Мінуси:1. Дуже мало роботи, а ще менше високооплачуваної, явний зговір роботодавців, коли у всіх один рівень ЗП.2. Вбита інфраструктура: каналізація не витримує, воду відключають, завести 10+ кВт електроенергії хіба по блату.Тимчасовий мінус:1. Переповнені школи і садочки.2. Корки на вулицях.Спірний момент (для когось мінус, а для когось - плюс):1. Спокійне життя, відсутність спішки і дуже мало активностей.2. Менталітет людей, які лізуть в чуже життя і сусіди все про всіх знають.В нас вже навіть МакДональдс скоро відкриють. Такими темпами і ПузатаХата може з'явитись. А ще в нас кращі стоматологи в Європі.

Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?! Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?! Bolt Повідомлень: 3246 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2479248024812482 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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