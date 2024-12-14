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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2024 12:38
Само тому, пане Bolt, я і маю квартиру у Львові.
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akurt
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Додано: Суб 14 гру, 2024 12:45
Bolt написав:
А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.
Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).
Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.
Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.
П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації
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The_Rebel
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Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48
The_Rebel написав: Bolt написав:
А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.
Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).
Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.
Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.
П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації
Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺
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Bolt
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Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48
Shaman залежить від умов перемоги. Але поки народ не бачить перспектив тривалого миру. А якщо через кілька років можлива повторно мобілізація, то краще поїхати поки можна, щоб потім Тису не перепливати
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 14 гру, 2024 12:58
Bolt написав:
Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺
Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры
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The_Rebel
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:01
The_Rebel написав: Bolt написав:
Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺
Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры
Трохи гоструваті. Але смачні.
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Bolt
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:06
Bolt написав:
Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?!
Ужгород більш космополітичний та мультикультуральний
Є яка-ні-яка річка і близкість до рекреації
рос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська
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fox767676
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:10
fox767676 з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:14
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:
Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...
це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?
й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде
Як кажуть ринок все порішає, можливо люди з слугами і які купляють по одній квартирі раз в два роки лишаться, ну і ті в кого зв'язки в воєнкоматі, інші - скоріше ні."Місце сидіння визначає точку зору". (С)
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BIGor
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:18
Дюрі-бачі написав:fox767676
з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя
та то зрозуміло
багато навіть зрадіють якщо армію відмінять як при януковочі
просто я вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можу
виходячи з поточних обставин
при будь-якому варіанті як мінімум треба вивезти хоча б частину капіталів у цівілізований світ і бажано мати якийсь євро-аусвайс
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fox767676
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