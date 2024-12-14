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#<1 ... 2481248224832484> Додано: Суб 14 гру, 2024 12:38 Само тому, пане Bolt, я і маю квартиру у Львові. akurt

Повідомлень: 10384 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 12:45 Bolt написав: А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома. А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).

Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.

Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.

П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації The_Rebel

Повідомлень: 559 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48 The_Rebel написав: Bolt написав: А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома. А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).

Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.

Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.

П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації

Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺 Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺 Bolt Повідомлень: 3249 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48 Shaman залежить від умов перемоги. Але поки народ не бачить перспектив тривалого миру. А якщо через кілька років можлива повторно мобілізація, то краще поїхати поки можна, щоб потім Тису не перепливати Дюрі-бачі

Повідомлень: 4340 З нами з: 29.07.22 Подякував: 750 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 12:58 Bolt написав: Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺 Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺

Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры The_Rebel

Повідомлень: 559 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:01 The_Rebel написав: Bolt написав: Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺 Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺

Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры

Трохи гоструваті. Але смачні. Трохи гоструваті. Але смачні. Bolt Повідомлень: 3249 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:06 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?! Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?!



Ужгород більш космополітичний та мультикультуральний

Є яка-ні-яка річка і близкість до рекреації

рос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська Ужгород більш космополітичний та мультикультуральнийЄ яка-ні-яка річка і близкість до рекреаціїрос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська fox767676 Повідомлень: 2448 З нами з: 13.06.20 Подякував: 328 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:10 fox767676 з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя Дюрі-бачі

Повідомлень: 4340 З нами з: 29.07.22 Подякував: 750 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:14 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:

Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати... Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?



й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде

Як кажуть ринок все порішає, можливо люди з слугами і які купляють по одній квартирі раз в два роки лишаться, ну і ті в кого зв'язки в воєнкоматі, інші - скоріше ні.

"Місце сидіння визначає точку зору". (С) Як кажуть ринок все порішає, можливо люди з слугами і які купляють по одній квартирі раз в два роки лишаться, ну і ті в кого зв'язки в воєнкоматі, інші - скоріше ні. BIGor

Повідомлень: 9678 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:18 Дюрі-бачі написав: fox767676 з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя





та то зрозуміло

багато навіть зрадіють якщо армію відмінять як при януковочі

просто я вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можу

виходячи з поточних обставин

при будь-якому варіанті як мінімум треба вивезти хоча б частину капіталів у цівілізований світ і бажано мати якийсь євро-аусвайс та то зрозумілобагато навіть зрадіють якщо армію відмінять як при януковочіпросто я вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можувиходячи з поточних обставинпри будь-якому варіанті як мінімум треба вивезти хоча б частину капіталів у цівілізований світ і бажано мати якийсь євро-аусвайс fox767676 Повідомлень: 2448 З нами з: 13.06.20 Подякував: 328 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2481248224832484> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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