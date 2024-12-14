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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2481248224832484>
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:38

Само тому, пане Bolt, я і маю квартиру у Львові.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:45

  Bolt написав:А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).
Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.
Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.
П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48

  The_Rebel написав:
  Bolt написав:А чим в тому Ужгороді можна займатись? Ну понаїжджають бізнесмени зі всієї України, відкриється +100500 кафешек і косметичних салонів. А сидіти проїдати раніше нахомячене можна і вдома.

Ну, я народився на Закарпатті, хоч і виїхав в 17 років. Тому по менталітету мені легко там пристосуватися. Але дійсно там нічого робити приїжджим з точки зору кар'єри/"движухи", туди треба їхати за розміреним життям, якщо є можливість відкрити якесь своє невеличке діло - кафе, якийсь оздоровчий заклад типу санаторія, стоматологію, турпослуги, перевезення в Європу/зворотньо і тп. Ну або професії, що можна перевести в онлайн (те ж айті).
Найголовніший плюс за останні 3 роки, що ніхто не боїться шахедів/ракет, тому що це поки найбезпечніший обл. центр України.
Але підтримую Дюрі-бачі щодо еміграції місцевого населення, у мене 2 однокласники всього в Україні зараз залишилося, у них якраз свої магазини тому не виїхали поки.
П.с. До речі, Макдональдс зараз паралельно і в Мукачево будується. Як не як, а в наш час це побічний доказ цивілізації :D

Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:48

Shaman залежить від умов перемоги. Але поки народ не бачить перспектив тривалого миру. А якщо через кілька років можлива повторно мобілізація, то краще поїхати поки можна, щоб потім Тису не перепливати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:58

  Bolt написав:Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺

Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:01

  The_Rebel написав:
  Bolt написав:Нафіга в Мккачевому Макдональдс?! Там деруни суперові. 😺

Деруни суперові у Полтаві. А в Мукачево - кечеры :D

Трохи гоструваті. Але смачні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?!


Ужгород більш космополітичний та мультикультуральний
Є яка-ні-яка річка і близкість до рекреації
рос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:10

fox767676 з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:14

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:

Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати? ;)

й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде :lol:

Як кажуть ринок все порішає, можливо люди з слугами і які купляють по одній квартирі раз в два роки лишаться, ну і ті в кого зв'язки в воєнкоматі, інші - скоріше ні.
"Місце сидіння визначає точку зору". (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:18

  Дюрі-бачі написав:fox767676 з точки зору пепеспектив еміграції абсолютно паралельно. Реально важливо тільки чи буде в нас гарант готовий карати москалів, коли вони порушать договір, чи не буде. А США всіма способами ухиляється від ролі карателя



та то зрозуміло
багато навіть зрадіють якщо армію відмінять як при януковочі
просто я вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можу
виходячи з поточних обставин
при будь-якому варіанті як мінімум треба вивезти хоча б частину капіталів у цівілізований світ і бажано мати якийсь євро-аусвайс
fox767676
 
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