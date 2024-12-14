А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:26
Re: Еміграція, заробітчанство
А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:28
По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.
А річка з неоднозначною назвою Щирка буквально в двохста метрах
від мого будинку протікає. 😎
А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:29
Re: Еміграція, заробітчанство
За кілька років буде добре видно результати оздоровчих процедур в масштабі країни
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:52
Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше. Ну і крім того більшість закарпатців емігрує неподалік від нерухомості в Чехію/Словаччину, плюс родичі тут залишаться, зможуть наглядати за квартирою.
П.с.Я минулого року був у одній із місцевих рад/писав відповідні запити - щоб мені дали в оренду шматок землі на трасі, на місці старого вже непотрібного після укрупнення районів знака межі. Були якісь збереження, думав побудувати разом з родичем електрозарядну станцію для авто разом з невеличким придорожнім кафе. Отримав одні відписки, відмазки та копняки з кабінетів, що це осг земля і не можна. Хоча є закон початку 2020х років, що для електро інфраструктури можна використовувати і землі осг. Ну то хай там і далі стоїть зарослий чагарниками непотрібний знак (напевно збираються врожаї шипшини/чорниці), а я вклав гроші в таунхауз в Угорщині
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