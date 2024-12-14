Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2482248324842485> Додано: Суб 14 гру, 2024 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можу вже ніяких пристойних парамертів "перемоги" змоделювати не можу

А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче. А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4346 З нами з: 29.07.22 Подякував: 751 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:28 fox767676 написав: Bolt написав: Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?! Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?!



Ужгород більш космополітичний та мультикультуральний

Є яка-ні-яка річка і близкість до рекреації

рос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська Ужгород більш космополітичний та мультикультуральнийЄ яка-ні-яка річка і близкість до рекреаціїрос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська

По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.

А річка з неоднозначною назвою Щирка буквально в двохста метрах

від мого будинку протікає. 😎

А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я. По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.А річка з неоднозначною назвою Щирка буквально в двохста метрахвід мого будинку протікає. 😎А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я. Bolt Повідомлень: 3249 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:29 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: fox767676 написав: Bolt написав: Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?! Так який сенс мені купувати хату в Ужгороді якщо у нас у Львові практично все те саме?!



Ужгород більш космополітичний та мультикультуральний

Є яка-ні-яка річка і близкість до рекреації

рос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська Ужгород більш космополітичний та мультикультуральнийЄ яка-ні-яка річка і близкість до рекреаціїрос.чобіт чи ракету не уявляю навіть теоретично там - накрайняк орбан з фіцо введуть війська

По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.

А річка з неоднозначною назвою Ширка буквально в двохста метрах

від мого будинку протікає.

А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я. По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.А річка з неоднозначною назвою Ширка буквально в двохста метрахвід мого будинку протікає.А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я. За кілька років буде добре видно результати оздоровчих процедур в масштабі країни За кілька років буде добре видно результати оздоровчих процедур в масштабі країни Faceless

Модератор Повідомлень: 35727 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8094 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:52 Дюрі-бачі написав: ИМХО як тільки відкриють кордон, то пропозиція із продажу буде така, що ціни обваляться. Тільки серед моїх сусідів із 41 квартири 8 вже продали, 15 здаються в аренду, поки власники закордоном і з них максимум 1-2 повернеться. Не планує нікуди емігрувати 10-12 власників віком 50 років+ і я вагаюсь. Тобто, скоро в будинку буде 20-28 квартир на продаж. ИМХО як тільки відкриють кордон, то пропозиція із продажу буде така, що ціни обваляться. Тільки серед моїх сусідів із 41 квартири 8 вже продали, 15 здаються в аренду, поки власники закордоном і з них максимум 1-2 повернеться. Не планує нікуди емігрувати 10-12 власників віком 50 років+ і я вагаюсь. Тобто, скоро в будинку буде 20-28 квартир на продаж.

Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше. Ну і крім того більшість закарпатців емігрує неподалік від нерухомості в Чехію/Словаччину, плюс родичі тут залишаться, зможуть наглядати за квартирою.

П.с.Я минулого року був у одній із місцевих рад/писав відповідні запити - щоб мені дали в оренду шматок землі на трасі, на місці старого вже непотрібного після укрупнення районів знака межі. Були якісь збереження, думав побудувати разом з родичем електрозарядну станцію для авто разом з невеличким придорожнім кафе. Отримав одні відписки, відмазки та копняки з кабінетів, що це осг земля і не можна. Хоча є закон початку 2020х років, що для електро інфраструктури можна використовувати і землі осг. Ну то хай там і далі стоїть зарослий чагарниками непотрібний знак (напевно збираються врожаї шипшини/чорниці), а я вклав гроші в таунхауз в Угорщині Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше. Ну і крім того більшість закарпатців емігрує неподалік від нерухомості в Чехію/Словаччину, плюс родичі тут залишаться, зможуть наглядати за квартирою.П.с.Я минулого року був у одній із місцевих рад/писав відповідні запити - щоб мені дали в оренду шматок землі на трасі, на місці старого вже непотрібного після укрупнення районів знака межі. Були якісь збереження, думав побудувати разом з родичем електрозарядну станцію для авто разом з невеличким придорожнім кафе. Отримав одні відписки, відмазки та копняки з кабінетів, що це осг земля і не можна. Хоча є закон початку 2020х років, що для електро інфраструктури можна використовувати і землі осг. Ну то хай там і далі стоїть зарослий чагарниками непотрібний знак (напевно збираються врожаї шипшини/чорниці), а я вклав гроші в таунхауз в Угорщині The_Rebel

Повідомлень: 561 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 13:58 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше

А я бачу як менталітет суттєво змінився в другій половині 2023 і почали продавати нерухомість і родичів забирати на Чехи...

ИМХО років через 3-5 в Ужгороді "понаїхавших" буде більше, ніж місних. Зараз десь 110/30 А я бачу як менталітет суттєво змінився в другій половині 2023 і почали продавати нерухомість і родичів забирати на Чехи...ИМХО років через 3-5 в Ужгороді "понаїхавших" буде більше, ніж місних. Зараз десь 110/30 Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 14 гру, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4346 З нами з: 29.07.22 Подякував: 751 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:11 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше

А я бачу як менталітет суттєво змінився в другій половині 2023 і почали продавати нерухомість і родичів забирати на Чехи...

ИМХО років через 3-5 в Ужгороді "понаїхавших" буде більше, ніж місних. А я бачу як менталітет суттєво змінився в другій половині 2023 і почали продавати нерухомість і родичів забирати на Чехи...ИМХО років через 3-5 в Ужгороді "понаїхавших" буде більше, ніж місних.

Ну що є, то є, багато людей помінялися, разом з цим і менталітет. Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) Ну що є, то є, багато людей помінялися, разом з цим і менталітет. Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів(ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) The_Rebel

Повідомлень: 561 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:16 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було)

Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі... Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4346 З нами з: 29.07.22 Подякував: 751 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:37 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було)

Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі... Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі...

Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази. Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази. BIGor

Повідомлень: 9679 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:38 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче

ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945

то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15

і це з реальними репарацями, територіальними здобутками

і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена

і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка

дефіцита одягу та ковбаси не буде

ще й вистачить північнокорейців годувати ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15і це з реальними репарацями, територіальними здобуткамиі є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшенаі на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економікадефіцита одягу та ковбаси не будеще й вистачить північнокорейців годувати fox767676 Повідомлень: 2451 З нами з: 13.06.20 Подякував: 329 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:41 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було)

Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі... Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі...

може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" flyman

Повідомлень: 37532 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2482248324842485> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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