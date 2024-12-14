А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:26
Re: Еміграція, заробітчанство
А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:28
По-моєму зараз той мультикультуризм одна з основних проблем західної Європи.
А річка з неоднозначною назвою Щирка буквально в двохста метрах
від мого будинку протікає. 😎
А нечастий проліт Шахеда або калібра над головою сприяє виділення гормонів стресу, що теж корисно для здоров"я.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:29
Re: Еміграція, заробітчанство
За кілька років буде добре видно результати оздоровчих процедур в масштабі країни
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:52
Знаючи місцевий менталітет, то швидше вікна дошками заб'ють, ніж продадуть дешевше, як могли раніше. Ну і крім того більшість закарпатців емігрує неподалік від нерухомості в Чехію/Словаччину, плюс родичі тут залишаться, зможуть наглядати за квартирою.
П.с.Я минулого року був у одній із місцевих рад/писав відповідні запити - щоб мені дали в оренду шматок землі на трасі, на місці старого вже непотрібного після укрупнення районів знака межі. Були якісь збереження, думав побудувати разом з родичем електрозарядну станцію для авто разом з невеличким придорожнім кафе. Отримав одні відписки, відмазки та копняки з кабінетів, що це осг земля і не можна. Хоча є закон початку 2020х років, що для електро інфраструктури можна використовувати і землі осг. Ну то хай там і далі стоїть зарослий чагарниками непотрібний знак (напевно збираються врожаї шипшини/чорниці), а я вклав гроші в таунхауз в Угорщині
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:58
Re: Еміграція, заробітчанство
А я бачу як менталітет суттєво змінився в другій половині 2023 і почали продавати нерухомість і родичів забирати на Чехи...
ИМХО років через 3-5 в Ужгороді "понаїхавших" буде більше, ніж місних. Зараз десь 110/30
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 14 гру, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:11
Ну що є, то є, багато людей помінялися, разом з цим і менталітет. Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було)
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі...
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:37
Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази.
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:38
Re: Еміграція, заробітчанство
ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945
то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15
і це з реальними репарацями, територіальними здобутками
і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена
і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка
дефіцита одягу та ковбаси не буде
ще й вистачить північнокорейців годувати
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:41
може вона мала на увазі "(за)карпатські русини"
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