Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2482248324842485 Додано: Суб 14 гру, 2024 14:43 fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче

ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945

то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15

і це з реальними репарацями, територіальними здобутками

і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена

і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка

дефіцита одягу та ковбаси не буде

ще й вистачить північнокорейців годувати ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15і це з реальними репарацями, територіальними здобуткамиі є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшенаі на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економікадефіцита одягу та ковбаси не будеще й вистачить північнокорейців годувати

і в них відношення борг/ВВП менше 20%, а в золотого мільярда 100%+- і в них відношення борг/ВВП менше 20%, а в золотого мільярда 100%+- flyman

Повідомлень: 37532 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:52 BIGor написав: Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази. Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази.

Раніше Закарпаття дійсно відносили до так званого "електорального центру", що разюче відрізнялося від "електорального заходу" сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей. Пам'ятаю в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. Раніше Закарпаття дійсно відносили до так званого "електорального центру", що разюче відрізнялося від "електорального заходу" сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей. Пам'ятаю в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. The_Rebel

Повідомлень: 561 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 15:00 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена

і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка

дефіцита одягу та ковбаси не буде і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшенаі на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економікадефіцита одягу та ковбаси не буде

Можу поспорити на весь свій капітал: якщо Данія прийме рішення не пропускати танкери через свої територіальні води + ми в той же тиждень потопимо десяток танкерів в Чорному і підірвемо Дружбу, то макалям без кредиту Китаю кінець настане менше ніж за рік.



flyman написав: може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" З її точки зору це єдині українці в світі, які залишились після 1917 р. Ще чула про якихось українців в Канаді, але сама їх ніколи не бачила і закордон максимум в Югославію / Чехію / Словакію /Мадярщину їздила, а про Бельгію і Францію тільки слухала і переповідала байки із заробітків мого покійного прадіда...

І вона мене до 7 років так і виховувала...

The_Rebel написав: в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%.

Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу. Можу поспорити на весь свій капітал: якщо Данія прийме рішення не пропускати танкери через свої територіальні води + ми в той же тиждень потопимо десяток танкерів в Чорному і підірвемо Дружбу, то макалям без кредиту Китаю кінець настане менше ніж за рік.З її точки зору це єдині українці в світі, які залишились після 1917 р. Ще чула про якихось українців в Канаді, але сама їх ніколи не бачила і закордон максимум в Югославію / Чехію / Словакію /Мадярщину їздила, а про Бельгію і Францію тільки слухала і переповідала байки із заробітків мого покійного прадіда...І вона мене до 7 років так і виховувала...Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4346 З нами з: 29.07.22 Подякував: 751 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2482248324842485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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