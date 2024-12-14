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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2482248324842485
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:43

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче

ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945
то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15
і це з реальними репарацями, територіальними здобутками
і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена
і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка
дефіцита одягу та ковбаси не буде
ще й вистачить північнокорейців годувати

і в них відношення борг/ВВП менше 20%, а в золотого мільярда 100%+-
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:52

  BIGor написав:Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази.

Раніше Закарпаття дійсно відносили до так званого "електорального центру", що разюче відрізнялося від "електорального заходу" сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей. Пам'ятаю в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена
і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка
дефіцита одягу та ковбаси не буде

Можу поспорити на весь свій капітал: якщо Данія прийме рішення не пропускати танкери через свої територіальні води + ми в той же тиждень потопимо десяток танкерів в Чорному і підірвемо Дружбу, то макалям без кредиту Китаю кінець настане менше ніж за рік.

  flyman написав:може вона мала на увазі "(за)карпатські русини"
З її точки зору це єдині українці в світі, які залишились після 1917 р. Ще чула про якихось українців в Канаді, але сама їх ніколи не бачила і закордон максимум в Югославію / Чехію / Словакію /Мадярщину їздила, а про Бельгію і Францію тільки слухала і переповідала байки із заробітків мого покійного прадіда...
І вона мене до 7 років так і виховувала...
  The_Rebel написав:в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%.

Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу.
Дюрі-бачі
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