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#<1 ... 2482248324842485 Додано: Суб 14 гру, 2024 14:43 fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче А я ще сподіваюсь на варіант коли москалі Трампа з його перемир'ям шлють на ***, він ображається і таки береться за боротьбу з ними економічними методами: знижує світові ціни на нафту і робить обхід санкцій в рази дорожче

ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945

то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15

і це з реальними репарацями, територіальними здобутками

і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена

і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка

дефіцита одягу та ковбаси не буде

ще й вистачить північнокорейців годувати ну навіть якщо фантастично-класична перемога зразка 1945то срср-у щоб оговтавтися після неї знадобилось років 10-15і це з реальними репарацями, територіальними здобуткамиі є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшенаі на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економікадефіцита одягу та ковбаси не будеще й вистачить північнокорейців годувати

і в них відношення борг/ВВП менше 20%, а в золотого мільярда 100%+- і в них відношення борг/ВВП менше 20%, а в золотого мільярда 100%+- flyman

Повідомлень: 37545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 14:52 BIGor написав: Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази. Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази.

Раніше Закарпаття дійсно відносили до так званого "електорального центру", що разюче відрізнялося від "електорального заходу" сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей. Пам'ятаю в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. Раніше Закарпаття дійсно відносили до так званого "електорального центру", що разюче відрізнялося від "електорального заходу" сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей. Пам'ятаю в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. The_Rebel

Повідомлень: 563 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 15:00 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшена

і на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економіка

дефіцита одягу та ковбаси не буде і є думка що оцінка впливу углеводородів на економіка рф перебільшенаі на відміну від 80-х, у рф зараз капіталістична багатоукладна економікадефіцита одягу та ковбаси не буде

Можу поспорити на весь свій капітал: якщо Данія прийме рішення не пропускати танкери через свої територіальні води + ми в той же тиждень потопимо десяток танкерів в Чорному і підірвемо Дружбу, то макалям без кредиту Китаю кінець настане менше ніж за рік.



flyman написав: може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" може вона мала на увазі "(за)карпатські русини" З її точки зору це єдині українці в світі, які залишились після 1917 р. Ще чула про якихось українців в Канаді, але сама їх ніколи не бачила і закордон максимум в Югославію / Чехію / Словакію /Мадярщину їздила, а про Бельгію і Францію тільки слухала і переповідала байки із заробітків мого покійного прадіда...

І вона мене до 7 років так і виховувала...

The_Rebel написав: в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%. в середині нульових партії Ющенко, Юльки та Яника набирали приблизно одинаково по 30%.

Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу. Можу поспорити на весь свій капітал: якщо Данія прийме рішення не пропускати танкери через свої територіальні води + ми в той же тиждень потопимо десяток танкерів в Чорному і підірвемо Дружбу, то макалям без кредиту Китаю кінець настане менше ніж за рік.З її точки зору це єдині українці в світі, які залишились після 1917 р. Ще чула про якихось українців в Канаді, але сама їх ніколи не бачила і закордон максимум в Югославію / Чехію / Словакію /Мадярщину їздила, а про Бельгію і Францію тільки слухала і переповідала байки із заробітків мого покійного прадіда...І вона мене до 7 років так і виховувала...Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4352 З нами з: 29.07.22 Подякував: 752 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 15:40 Дюрі-бачі написав: Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу. Хто більше гречки давав - за того й голосували. Особливо в селах. Там навіть людям давати не треба було, достатньо попу.

Оце ж і головна біда.

В мене досі сльози в очах від того, що я бачив у Франції восени. Париж - то всі знають.

А ось французька глибинка - південь - то зовсім інше і це саме на цю тему.

В кожному селі є памʼятник загиблим в Першу світову війну. Не просто памʼятник, і не леніну або якомусь президенту.

Як правило це гарної якості камʼяний солдат в повній формі із зброєю.

Надпис: «Памʼять загиблим в 1914-1918 роках ЗА ФРАНЦІЮ». Таким памʼятникам - а вони в кожному селі:/ джрєвнє/містечку - більше 100 років.

І не просто памʼять: всі хлопці - поіменно: імʼя та прізвище. Іноді кількість загиблих хлопців вражає: в одному селі я нарахував з трьох сторін 39 імен. А мешканців в тому селі не більше 390.

Кожен 10-ий (!) віддав життя за Францію.

Ця бОляча втрата сильно вплинула на подальшу історію Франції. Вона пояснює також, чому німцям дали увійти навіть в Париж. А країна розділилася навпіл.

Життя було збережене.

Ходиш по вулицях Гасконіі, а над дверима дати побудови: 1664, 1685. Ви у нас бачили такі будинки цілими вулицями?

Це зовні. А в середині це сучасний якісний ремонт.

Я прожив майже три місяці в такому будинку: 1664 рік, а в середині суперсучасна квартира щ усім необхідним.

З вікна будинка: собор 17 сторіччя в ідеальному стані. Так ось ніякого попа там немає взагалі.

Сказали, що колись був. На свічки ніхто не збирає та гріхи ніхто не відпускає. Дуровиною не займаються. Зате можна зайти та подивитися, як жив кюре та на його вбрання шите золотом та сріблом.

Мешканці зробили «правильні» висновки, за гречку свій голос не продавали, натовпом голосувати за невідомих збоченців та казнокрадів не бігли.

Тому мав думку і маю: «В головах розруха».

І розруха велика в надовго. Оце ж і головна біда.В мене досі сльози в очах від того, що я бачив у Франції восени. Париж - то всі знають.А ось французька глибинка - південь - то зовсім інше і це саме на цю тему.В кожному селі є памʼятник загиблим в Першу світову війну. Не просто памʼятник, і не леніну або якомусь президенту.Як правило це гарної якості камʼяний солдат в повній формі із зброєю.Надпис: «Памʼять загиблим в 1914-1918 роках ЗА ФРАНЦІЮ». Таким памʼятникам - а вони в кожному селі:/ джрєвнє/містечку - більше 100 років.І не просто памʼять: всі хлопці - поіменно: імʼя та прізвище. Іноді кількість загиблих хлопців вражає: в одному селі я нарахував з трьох сторін 39 імен. А мешканців в тому селі не більше 390.Кожен 10-ий (!) віддав життя за Францію.Ця бОляча втрата сильно вплинула на подальшу історію Франції. Вона пояснює також, чому німцям дали увійти навіть в Париж. А країна розділилася навпіл.Життя було збережене.Ходиш по вулицях Гасконіі, а над дверима дати побудови: 1664, 1685. Ви у нас бачили такі будинки цілими вулицями?Це зовні. А в середині це сучасний якісний ремонт.Я прожив майже три місяці в такому будинку: 1664 рік, а в середині суперсучасна квартира щ усім необхідним.З вікна будинка: собор 17 сторіччя в ідеальному стані. Так ось ніякого попа там немає взагалі.Сказали, що колись був. На свічки ніхто не збирає та гріхи ніхто не відпускає. Дуровиною не займаються. Зате можна зайти та подивитися, як жив кюре та на його вбрання шите золотом та сріблом.Мешканці зробили «правильні» висновки, за гречку свій голос не продавали, натовпом голосувати за невідомих збоченців та казнокрадів не бігли.Тому мав думку і маю: «В головах розруха».І розруха велика в надовго. akurt

Повідомлень: 10386 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 15:59 akurt

В цілому погоджуюсь. Але у Заходу теж були свої грішки, тож не варто ідеалізувати. Наприклад, нацисти у Німеччині та фашисти в Італії прийшли до влади саме вигравши вибори, а не по праву народження) Можливо просто висновки зробили раніше. А може й ні, враховуючи що радикали (у Франції та ж ЛєПен) по всій Європі набирають все більше голосів.

У нас просто був час всього 23 роки від початку незалежності, щоб якось стабілізувати державу та змінити менталітет населення. Очевидно, що цього часу виявилося недостатньо. Звичайно, що десь в Швейцарії державні інститути та самосвідомість населення є набагато вищою, але вони до цього йшли декілька століть. Нам такого шансу і стільки часу ніхто не давав. The_Rebel

Повідомлень: 563 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 16:05 The_Rebel Є чудовий приклад Аргентини, де вже 100 років по колу народ робить майдани, обирає нормальних політиків, а потім популістів. ИМХО без зовнішнього фінансування майже неможливо перебудувати країну.





The_Rebel написав: А може й ні, враховуючи що радикали (у Франції та ж ЛєПен) по всій Європі набирають все більше голосів. А може й ні, враховуючи що радикали (у Франції та ж ЛєПен) по всій Європі набирають все більше голосів.

Хресна каже, що в гімназії в Берліні кожен 10 - прихований неофашист, тобто читає Майнкампф і мріє щоб Гітлер прийшов, порядок навів (як москалі мріють про Сталіна), але при цьому нічого не робить і боїться порушити правила. Не важко здогадатись за кого вони будуть голосувати, як виростуть. Є чудовий приклад Аргентини, де вже 100 років по колу народ робить майдани, обирає нормальних політиків, а потім популістів. ИМХО без зовнішнього фінансування майже неможливо перебудувати країну.Хресна каже, що в гімназії в Берліні кожен 10 - прихований неофашист, тобто читає Майнкампф і мріє щоб Гітлер прийшов, порядок навів (як москалі мріють про Сталіна), але при цьому нічого не робить і боїться порушити правила. Не важко здогадатись за кого вони будуть голосувати, як виростуть. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 14 гру, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4352 З нами з: 29.07.22 Подякував: 752 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 16:13 Дюрі-бачі

А є приклад Фінляндії, у якої умови були явно гірше Аргентини, але вона зуміла всупереч всьому вирватися з боліт (як в прямому значенні - природа така, так і в переносному - Фінляндія входила в склад російської імперії, як і ми). The_Rebel

Повідомлень: 563 З нами з: 01.06.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 16:58 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було) Бо у дитинстві, коли нині покійна бабуся готувала мені "кечеры", вона навіть не здогадувалася про існування дерунів (ну це я про Мукачево, в Ужгороді можливо інакше було)

Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі... Моя покійна бабуся все життя вважала, що українці живуть від Ужгорода до Хуста, а з Тячева / Міжгір'я / Волівця починаються і далі у Львові, Франківську, Тернополі живуть поляки, а десь починаючи із Вінниці і Житомира - москалі...

Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази. Дуже дивна думка, виходячи з того факту що Закарпаття при совку було дуже зросійщено, гляньте будь-які карти по виборам президента чи ВР - Закарпаття "трохи" виділялось. Балога та СДПУо Медведчука тому докази.

100% При совку Мукачеве було практично одна велика військова частина. 100% При совку Мукачеве було практично одна велика військова частина. Bolt Повідомлень: 3250 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2024 17:56 The_Rebel написав: Дюрі-бачі

А є приклад Фінляндії, у якої умови були явно гірше Аргентини, але вона зуміла всупереч всьому вирватися з боліт (як в прямому значенні - природа така, так і в переносному - Фінляндія входила в склад російської імперії, як і ми). А є приклад Фінляндії, у якої умови були явно гірше Аргентини, але вона зуміла всупереч всьому вирватися з боліт (як в прямому значенні - природа така, так і в переносному - Фінляндія входила в склад російської імперії, як і ми).

Просто чудова думка! Супер!

Про Фінляндію тільки вчора була в мене розмова.

Вже другий рік живе родина з «наших».

Цікаво живуть:

- в родині троє дітей, старшому сину вже 24.

- батько моряк та зараз в морі/океані;

- дві дочки-нероби, вчитися у фінській школі не хочуть: заплатили якійсь там київській псевдо школі, ті з радістю виписали їм Атестати. Типу розумні. Але і не дурні: школу не забувають, фінську, там вчаться «справжні фінські парубки».

То губи намалюють і ввечері - туди. В смислі до школи. Хвостом крутити…

Так ось Фінляндія не тільки надала безкоштовно новеньку квартиру в новобудові, а ще й виплачує / як вони кажуть по 300 євро на людину.

Можна жити.

Старший син влаштувався в супермаркет продавцем. На касу. Там мову знати і не треба.

Та він і так розумний: рахується в одному з вишів України студентом. Все було би добре, якби регулярно з України не дзвонив один професор та не вимагав би гроші. І не шкодує грошей на міжнародні дзвінки….

Всі хочуть гроші… прямо біда…

Одні фіни нічого не хочуть: ну пішла людина в море моряком, і вже не перший раз - так що - вже і не виплачувати 300€?

Хто ж йому ще допоможе: ну жила би його родина в Україні, ну хто би оце на кожного члена його родини та виплачував би по 300€ щомісяця?

Ну реально ж ніхто.

Хіба що хтось би коли-не коли якусь би там 1000 гривень підкинув…

То дійсно так і кажуть про Фінляндію: «але вона зуміла всупереч всьому вирватися з боліт».



P.S. Тут саме цікаве - то слово «вона».

ВОНА, її (з прийм. до неї, від неї і т. ін. ), займ. особ. 3-ої ос. одн., ж. Уживається на позначення предмета мовлення, вираженого іменником жіночого роду однини в попередньому реченні або після цього займенника.

Тобто те все для Фінляндії зробив НЕВІДОМО хто.

Якась «вона». А так люди не при чому. Не приймали участі.

То якась «вона». Просто чудова думка! Супер!Про Фінляндію тільки вчора була в мене розмова.Вже другий рік живе родина з «наших».Цікаво живуть:- в родині троє дітей, старшому сину вже 24.- батько моряк та зараз в морі/океані;- дві дочки-нероби, вчитися у фінській школі не хочуть: заплатили якійсь там київській псевдо школі, ті з радістю виписали їм Атестати. Типу розумні. Але і не дурні: школу не забувають, фінську, там вчаться «справжні фінські парубки».То губи намалюють і ввечері - туди. В смислі до школи. Хвостом крутити…Так ось Фінляндія не тільки надала безкоштовно новеньку квартиру в новобудові, а ще й виплачує / як вони кажуть по 300 євро на людину.Можна жити.Старший син влаштувався в супермаркет продавцем. На касу. Там мову знати і не треба.Та він і так розумний: рахується в одному з вишів України студентом. Все було би добре, якби регулярно з України не дзвонив один професор та не вимагав би гроші. І не шкодує грошей на міжнародні дзвінки….Всі хочуть гроші… прямо біда…Одні фіни нічого не хочуть: ну пішла людина в море моряком, і вже не перший раз - так що - вже і не виплачувати 300€?Хто ж йому ще допоможе: ну жила би його родина в Україні, ну хто би оце на кожного члена його родини та виплачував би по 300€ щомісяця?Ну реально ж ніхто.Хіба що хтось би коли-не коли якусь би там 1000 гривень підкинув…То дійсно так і кажуть про Фінляндію: «але вона зуміла всупереч всьому вирватися з боліт».P.S. Тут саме цікаве - то слово «вона».ВОНА, її (з прийм. до неї, від неї і т. ін. ), займ. особ. 3-ої ос. одн., ж. Уживається на позначення предмета мовлення, вираженого іменником жіночого роду однини в попередньому реченні або після цього займенника.Тобто те все для Фінляндії зробив НЕВІДОМО хто.Якась «вона». А так люди не при чому. Не приймали участі.То якась «вона». akurt

Повідомлень: 10386 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2482248324842485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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