Дюрі-бачі написав:BIGor
А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.
ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу.
Цікава тема. На сьогодні немає однозначної відповіді.
На повернення вплине наявність чи відсутність війни. Це перше місце.Друге місце
: наявність чи відсутність дармових виплат
грошей, які падають з неба.
Якщо це відмінять - то мінімум 50% або й більше повернуться.
Ну простий приклад про Фінляндію, яка тут згадувалася:
- родина батько+мати+троє дітей, з яких великій "дитині" вже 24 роки (виїхав в перший місяць війни як студент). Разом отримують щомісяця гроші в сумі 5х300=1500 євро.
- квартиру 3 к НОВЕНЬКУ в НОВЕНЬКОМУ будинку в вмісті в 100 км від Хельсінки отримали безкоштовно і за комуналку платять аж 0 (нуль) євро.
- батько - моряк - зараз в рейсі - взагалі матрос - отримує приблизно 1500 євро на місяць (+безкоштовне годування).
- син - лобуряка - працює в супермаркеті на касі (мову не знає, але там і не треба). Не признається, скільки грошей отримує. Але Гугл знає все: Alan vähimmäistuntipalkka on 9,35 €/h vuonna 2023 ja 9,61 €/h
vuonna 2024. Припустимо має 35 робочих годин на тиждень або отримує десь мінімум 1345 євро на місяць.
- автівка з України - Мазда 6.
От при якій умові вони повернуться в Херсон?