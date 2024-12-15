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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2483248424852486 Додано: Нед 15 гру, 2024 13:33 Дюрі-бачі написав: BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше. А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.

Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить. Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить. BIGor

Повідомлень: 9685 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 13:41 Дюрі-бачі написав: BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.

ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу. Або як Сирійцям будуть платити, щоб їхали... А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу. Або як Сирійцям будуть платити, щоб їхали...

а працелюбні закарпатці знову поїдуть на будівництва Європи а працелюбні закарпатці знову поїдуть на будівництва Європи Shaman

Повідомлень: 7549 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 13:43 Дюрі-бачі написав: BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.

ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу. А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу.

Цікава тема. На сьогодні немає однозначної відповіді.

На повернення вплине наявність чи відсутність війни. Це перше місце.

Друге місце : наявність чи відсутність дармових виплат грошей, які падають з неба.

Якщо це відмінять - то мінімум 50% або й більше повернуться.

Ну простий приклад про Фінляндію, яка тут згадувалася:

- родина батько+мати+троє дітей, з яких великій "дитині" вже 24 роки (виїхав в перший місяць війни як студент). Разом отримують щомісяця гроші в сумі 5х300=1500 євро.

- квартиру 3 к НОВЕНЬКУ в НОВЕНЬКОМУ будинку в вмісті в 100 км від Хельсінки отримали безкоштовно і за комуналку платять аж 0 (нуль) євро.

- батько - моряк - зараз в рейсі - взагалі матрос - отримує приблизно 1500 євро на місяць (+безкоштовне годування).

- син - лобуряка - працює в супермаркеті на касі (мову не знає, але там і не треба). Не признається, скільки грошей отримує. Але Гугл знає все: Alan vähimmäistuntipalkka on 9,35 €/h vuonna 2023 ja 9,61 €/h vuonna 2024. Припустимо має 35 робочих годин на тиждень або отримує десь мінімум 1345 євро на місяць.

- автівка з України - Мазда 6.



От при якій умові вони повернуться в Херсон? Цікава тема. На сьогодні немає однозначної відповіді.На повернення вплине наявність чи відсутність війни.: наявність чи відсутністьгрошей, які падають з неба.Якщо це відмінять - то мінімум 50% або й більше повернуться.Ну простий приклад про Фінляндію, яка тут згадувалася:- родина батько+мати+троє дітей, з яких великій "дитині" вже 24 роки (виїхав в перший місяць війни як студент). Разом отримують щомісяця гроші в сумі 5х300=- квартиру 3 к НОВЕНЬКУ в НОВЕНЬКОМУ будинку в вмісті в 100 км від Хельсінки отримали безкоштовно і за комуналку платять аж 0 (нуль) євро.- батько - моряк - зараз в рейсі - взагалі матрос - отримує приблизно 1500 євро на місяць (+безкоштовне годування).- син - лобуряка - працює в супермаркеті на касі (мову не знає, але там і не треба). Не признається, скільки грошей отримує. Але Гугл знає все: Alan vähimmäistuntipalkka on 9,35 €/h vuonna 2023 javuonna 2024. Припустимо має 35 робочих годин на тиждень або отримує десь мінімум 1345 євро на місяць.- автівка з України - Мазда 6.От при якій умові вони повернуться в Херсон? akurt

Повідомлень: 10387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 13:53 BIGor написав: Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить. Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить.

Гадаю, недооцінюєте кмітливість наполегливість, дотепність, догадливість, вигадливість, тямовитість та розумність наших людей.

Придумають таке, що ніякі Меркелі, Макрони, Шрьодери, Гетманцеви та Стармери не придумують і ніколи і не здогадаються...

"А что так можно было?" (знаменитий мем) Гадаю, недооцінюєте кмітливість наполегливість, дотепність, догадливість, вигадливість, тямовитість та розумність наших людей.Придумають таке, що ніякі Меркелі, Макрони, Шрьодери, Гетманцеви та Стармери не придумують і ніколи і не здогадаються...(знаменитий мем) akurt

Повідомлень: 10387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3846 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 14:13 BIGor написав: M-Audio написав: Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі.

А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами? А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами?

Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.



Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних. Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних. M-Audio Повідомлень: 3330 З нами з: 23.03.11 Подякував: 620 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 14:17 Дюрі-бачі написав: В кума теж досі проблеми із німецькими банками:

...

Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки... В кума теж досі проблеми із німецькими банками:...Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...

А ці чому? Ну, Револют ще розумію, але Вайз А ці чому? Ну, Револют ще розумію, але Вайз M-Audio Повідомлень: 3330 З нами з: 23.03.11 Подякував: 620 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 14:22 Shaman написав: якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити... якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити...

Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина. Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина. M-Audio Повідомлень: 3330 З нами з: 23.03.11 Подякував: 620 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 14:27 M-Audio написав: Shaman написав: якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити... якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити...

Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина. Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина.

так, але щось мені підказує, що сума з'явилася пізніше - саме тоді й почалися проблеми. а для допомоги здається навіть дороге авто не можна мати (хоча можу помилятися, допомогу не отримував, всі знання в теорії ) так, але щось мені підказує, що сума з'явилася пізніше - саме тоді й почалися проблеми. а для допомоги здається навіть дороге авто не можна мати (хоча можу помилятися, допомогу не отримував, всі знання в теорії Shaman

Повідомлень: 7549 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2483248424852486 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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