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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487>
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.

Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:41

  Дюрі-бачі написав:BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.
ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу. Або як Сирійцям будуть платити, щоб їхали...

а працелюбні закарпатці знову поїдуть на будівництва Європи :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:43

  Дюрі-бачі написав:BIGor А толку. Я теж хочу купити віллу в Маямі і одружитись на Еммі Вотсон. Але бажання - це одне, а можливості - зовсім інше.
ИМХО максимум - це сподіватись, що повернуться туніядці, коли перестануть платити допомогу.

Цікава тема. На сьогодні немає однозначної відповіді.
На повернення вплине наявність чи відсутність війни. Це перше місце.
Друге місце: наявність чи відсутність дармових виплат грошей, які падають з неба.
Якщо це відмінять - то мінімум 50% або й більше повернуться.
Ну простий приклад про Фінляндію, яка тут згадувалася:
- родина батько+мати+троє дітей, з яких великій "дитині" вже 24 роки (виїхав в перший місяць війни як студент). Разом отримують щомісяця гроші в сумі 5х300=1500 євро.
- квартиру 3 к НОВЕНЬКУ в НОВЕНЬКОМУ будинку в вмісті в 100 км від Хельсінки отримали безкоштовно і за комуналку платять аж 0 (нуль) євро.
- батько - моряк - зараз в рейсі - взагалі матрос - отримує приблизно 1500 євро на місяць (+безкоштовне годування).
- син - лобуряка - працює в супермаркеті на касі (мову не знає, але там і не треба). Не признається, скільки грошей отримує. Але Гугл знає все: Alan vähimmäistuntipalkka on 9,35 €/h vuonna 2023 ja 9,61 €/h vuonna 2024. Припустимо має 35 робочих годин на тиждень або отримує десь мінімум 1345 євро на місяць.
- автівка з України - Мазда 6.

От при якій умові вони повернуться в Херсон?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:53

  BIGor написав:Скоріш всього будуть затягувати гайки + кнут, як з паспортами і правами, але от хз як далі, це тільки озлоблює людей. Може будуть забирати майно, але впринципі то у багатьох і майна нема + це озлобить ресурс і сім'ї ресурсу і на наступних виборах узурпатор пролетить.

Гадаю, недооцінюєте кмітливість наполегливість, дотепність, догадливість, вигадливість, тямовитість та розумність наших людей.
Придумають таке, що ніякі Меркелі, Макрони, Шрьодери, Гетманцеви та Стармери не придумують і ніколи і не здогадаються...
"А что так можно было?" (знаменитий мем)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:13

  BIGor написав:
  M-Audio написав:Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі.

А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами?

Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.

Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:17

  Дюрі-бачі написав:В кума теж досі проблеми із німецькими банками:
...
Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...

А ці чому? Ну, Револют ще розумію, але Вайз :-(
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:22

  Shaman написав:якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити...

Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:27

  M-Audio написав:
  Shaman написав:якщо за логікою, то маємо почути байку, як дрюкають за незаконно отриману допомогу. бо при призначенні допомоги дивляться й залишки, й з залишками кілька сотень тисяч євро допомогу по ідеї не мають призначити...

Якщо при поданні заявки вказав наявну суму, а допомогу все одно призначили, то вже не його провина.

так, але щось мені підказує, що сума з'явилася пізніше - саме тоді й почалися проблеми. а для допомоги здається навіть дороге авто не можна мати (хоча можу помилятися, допомогу не отримував, всі знання в теорії :oops: )
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:08

Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.
Еміграція, заробітчанство
Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:
- супермаркет - касир
- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.
- зміна 12 годин.
- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.
- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;
- податок для всіх однаковий - 35%.
- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.

Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.
Авто Мазда 6 привезли з України.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:11

Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.
Еміграція, заробітчанство
Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:
- супермаркет - касир
- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.
- зміна 12 годин.
- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.
- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;
- податок для всіх однаковий - 35%.
- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.

Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.
Авто Мазда 6 привезли з України.
Точно повернеться...
Уявімо, з рівняння прибрали безкоштовну комуналку і квартиру. Що він зі своєю 1124.37 євро там робитиме? Може, якесь соціяльне житло і знайде, і харчування з фудбанків і допомоги нужденним. Не думаю, що така халява надовго
Faceless
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