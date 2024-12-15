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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:23

  Shaman написав:
  akurt написав:Може й так, але... цитата...
  M-Audio написав:Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все...

а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення? :shock:


Обговорення:
подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl

Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти»

Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:28

  akurt написав:Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.
Еміграція, заробітчанство
Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:
- супермаркет - касир
- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.
- зміна 12 годин.
- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.
- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;
- податок для всіх однаковий - 35%.
- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.

Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.
Авто Мазда 6 привезли з України.

точно однаковий? :D
У Фінляндії оподаткування заробітку є прогресивним. Це означає, що з великої зарплати ви платите більшу суму податків, ніж з маленької зарплати. Суму податків з доходів визначає податкова ставка. У Фінляндії вона розраховується для кожного індивідуально.

Приклад розрахунку:

Для працівника з річним доходом 50 000 EUR:

Державний податок: 21.25% × 50 000 = 10 625 EUR.
Місцевий податок: 20.02% × 50 000 = 10 010 EUR.
Соціальний внесок: 7.15% × 50 000 = 3 575 EUR.
Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (48.42% доходу).

навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть. :lol:

у вашому прикладі державний податок - 6%, інші як розумію ті ж самі
Shaman
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  #<1 ... 2484248524862487
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