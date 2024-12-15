Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2484248524862487 Додано: Нед 15 гру, 2024 16:23 Shaman написав: akurt написав: Може й так, але... цитата...

M-Audio написав: Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь…що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... Може й так, але... цитата...

а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення? а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення?



Обговорення:

подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl

Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти»

Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі Обговорення: M-Audio Повідомлень: 3331 З нами з: 23.03.11 Подякував: 620 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 16:28 akurt написав: Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.

Еміграція, заробітчанство

Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:

- супермаркет - касир

- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.

- зміна 12 годин.

- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.

- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;

- податок для всіх однаковий - 35%.

- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.



Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.

Авто Мазда 6 привезли з України. Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:- супермаркет - касир- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.- зміна 12 годин.- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;- податок для всіх однаковий - 35%.- прибуток: 1729,8-1729,8х0,35=Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.Авто Мазда 6 привезли з України.

точно однаковий?

У Фінляндії оподаткування заробітку є прогресивним. Це означає, що з великої зарплати ви платите більшу суму податків, ніж з маленької зарплати. Суму податків з доходів визначає податкова ставка. У Фінляндії вона розраховується для кожного індивідуально.

Приклад розрахунку:



Для працівника з річним доходом 50 000 EUR:



Державний податок: 21.25% × 50 000 = 10 625 EUR.

Місцевий податок: 20.02% × 50 000 = 10 010 EUR.

Соціальний внесок: 7.15% × 50 000 = 3 575 EUR.

Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (48.42% доходу).

навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть.



у вашому прикладі державний податок - 6%, інші як розумію ті ж самі точно однаковий?навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть.у вашому прикладі державний податок - 6%, інші як розумію ті ж самі Shaman

Повідомлень: 7566 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 17:26 Shaman написав: Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (48.42% доходу).

навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть.

Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (% доходу).навіть мені трохи сумно стало.

Цитата від Воланда:

"- И доказательств никаких не требуется."

А і звикати не треба - треба ВИКОНУВАТИ.

Так, це важко: не дурити, не обманювати, не красти, не приховувати, не брати хабарі - а треба ВИКОНУВАТИ. Все просто.



Приклад: в мерії невеликого міста Франції секретаркою мера працює подружка нашої українки.

Я орендував квартиру в 100 м від мерії містечка.

Мені треба було відсканувати документ на 3 сторінки. Попросили - відсканувала.

Через тиждень треба було роздрукувати документ на 2 сторінки.

Роздрукувати НЕ ВДАЛОСЯ: папір належить мерії. Для приватних осіб квоти немає.

Як варіант - наша українка запропонувала купити пачку офісного паперу - тоді може роздрукують.

Хоча - порошок то в принтері належить мерії...

- Зрозумів я! Сів в авто - проїхав 15 хвилин до фотостудії та роздрукував по 0,25 євро сторінка.



Ось навчимося так жити - тоді буде можливість жити.

Це замість "Всё вокруг колхозное - всё вокрг моё" І потягнули все додому... Цитата від Воланда:"- И доказательств никаких не требуется."А і звикати не треба - треба ВИКОНУВАТИ.Так, це важко: не дурити, не обманювати, не красти, не приховувати, не брати хабарі - а треба ВИКОНУВАТИ. Все просто.Приклад: в мерії невеликого міста Франції секретаркою мера працює подружка нашої українки.Я орендував квартиру в 100 м від мерії містечка.Мені треба було відсканувати документ на 3 сторінки. Попросили - відсканувала.Через тиждень треба було роздрукувати документ на 2 сторінки.Роздрукувати НЕ ВДАЛОСЯ:Для приватних осіб квоти немає.Як варіант - наша українка запропонувала купити пачку офісного паперу - тоді може роздрукують.Хоча - порошок то в принтері належить мерії...- Зрозумів я! Сів в авто - проїхав 15 хвилин до фотостудії та роздрукував по 0,25 євро сторінка.Ось навчимося так жити - тоді буде можливість жити.Це замість "Всё вокруг колхозное - всё вокрг моё" І потягнулидодому... akurt

Повідомлень: 10390 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3848 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство Говорив сьогодні із однокласником, який університет не закінчив і після 2 курсу поїхав шукати кращої долі в Чехії.

Півтора роки тому він реалізував геніальну бізнес ідею: зареєстрував фірму "біженців-програмістів", сам шукає клієнтів, заключає контракт, а потім шукає аутсорс підрядника в Україні, який виконає цей контракт.

Розповів анекдотичний випадок: зараз в нього замовила розробку медична фірма з Ужгорода, яка "не довіряє українським розробникам", а він найняв Ужгородських розробників, дружина одного із яких працює в тій медичній фірмі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4362 З нами з: 29.07.22 Подякував: 752 раз. Подякували: 543 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 20:34 Дюрі-бачі!

Це ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт:

flyman написав: програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису Битимуть Вас, панеЦе ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт: akurt

Повідомлень: 10390 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3848 раз. Подякували: 1346 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2484248524862487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор