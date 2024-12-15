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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2024 16:23
Shaman написав: akurt написав:
Може й так, але... цитата...
M-Audio написав:Якщо вірити самим німцям
(Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь,
що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все...
а ви наведіть й попередню цитату, й все стане зрозуміло. чому в голові не тримається весь діалог, а лише останнє повідомлення?
Обговорення:
подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl
Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти»
Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі
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Додано: Нед 15 гру, 2024 16:28
akurt написав:
Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.Еміграція, заробітчанство
Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:
- супермаркет - касир
- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.
- зміна 12 годин.
- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.
- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;
- податок для всіх однаковий - 35%.
- прибуток нетто
: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.
Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.
Авто Мазда 6 привезли з України.
точно однаковий?
У Фінляндії оподаткування заробітку є прогресивним. Це означає, що з великої зарплати ви платите більшу суму податків, ніж з маленької зарплати. Суму податків з доходів визначає податкова ставка. У Фінляндії вона розраховується для кожного індивідуально.
Приклад розрахунку:
Для працівника з річним доходом 50 000 EUR:
Державний податок: 21.25% × 50 000 = 10 625 EUR.
Місцевий податок: 20.02% × 50 000 = 10 010 EUR.
Соціальний внесок: 7.15% × 50 000 = 3 575 EUR.
Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (48.42% доходу).
навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть.
у вашому прикладі державний податок - 6%, інші як розумію ті ж самі
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Shaman
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:26
Shaman написав:
Загальні податкові витрати: 24 210 EUR (48.42
% доходу).
навіть мені трохи сумно стало. гадаю не всі українці до такого звикнуть
.
Цитата від Воланда:
"- И доказательств никаких не требуется.
"
А і звикати не треба - треба ВИКОНУВАТИ.
Так, це важко: не дурити, не обманювати, не красти, не приховувати, не брати хабарі - а треба ВИКОНУВАТИ. Все просто.
Приклад: в мерії невеликого міста Франції секретаркою мера працює подружка нашої українки.
Я орендував квартиру в 100 м від мерії містечка.
Мені треба було відсканувати документ на 3 сторінки. Попросили - відсканувала.
Через тиждень треба було роздрукувати документ на 2 сторінки.
Роздрукувати НЕ ВДАЛОСЯ: папір належить мерії.
Для приватних осіб квоти немає.
Як варіант - наша українка запропонувала купити пачку офісного паперу - тоді може роздрукують.
Хоча - порошок то в принтері належить мерії...
- Зрозумів я! Сів в авто - проїхав 15 хвилин до фотостудії та роздрукував по 0,25 євро сторінка.
Ось навчимося так жити - тоді буде можливість жити.
Це замість "Всё вокруг колхозное - всё вокрг моё"
І потягнули все
додому...
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:28
Говорив сьогодні із однокласником, який університет не закінчив і після 2 курсу поїхав шукати кращої долі в Чехії.
Півтора роки тому він реалізував геніальну бізнес ідею: зареєстрував фірму "біженців-програмістів", сам шукає клієнтів, заключає контракт, а потім шукає аутсорс підрядника в Україні, який виконає цей контракт.
Розповів анекдотичний випадок: зараз в нього замовила розробку медична фірма з Ужгорода, яка "не довіряє українським розробникам", а він найняв Ужгородських розробників, дружина одного із яких працює в тій медичній фірмі...
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:34
Битимуть Вас, пане Дюрі-бачі
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Це ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт:
flyman написав:
програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
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