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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:17

  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:41

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.

пан аудитор. мав би знати, що пенсія формується з інших речей. більша частина виплат йде на податки й відповідно на утримання бюджету.

в когось 33% відсотки складає більше, ніж 70 дол - тут хто вже як платив податки. й з моїх 22% формується не моя пенсія, а оплачувалась пенсія поточних пенсіонерів, й твоїх батьків теж. тому так, з твого погляду лох - платив пенсію й своїм батькам, й твоїм, а ти розумник - все собі :lol:

й доки дядько воєнком не став тебе шукати, ти не надто поспішав емігрувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:58

Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:03

  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:37

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:

А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці.
gonchik74
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