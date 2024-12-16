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#<1 ... 2485248624872488 Додано: Пон 16 гру, 2024 11:17 Shaman написав: BIGor написав: Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками. Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.



ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно. Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно. BIGor

Повідомлень: 9689 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 11:41 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками. Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.



ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно. Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.

пан аудитор. мав би знати, що пенсія формується з інших речей. більша частина виплат йде на податки й відповідно на утримання бюджету.



в когось 33% відсотки складає більше, ніж 70 дол - тут хто вже як платив податки. й з моїх 22% формується не моя пенсія, а оплачувалась пенсія поточних пенсіонерів, й твоїх батьків теж. тому так, з твого погляду лох - платив пенсію й своїм батькам, й твоїм, а ти розумник - все собі



й доки дядько воєнком не став тебе шукати, ти не надто поспішав емігрувати пан аудитор. мав би знати, що пенсія формується з інших речей. більша частина виплат йде на податки й відповідно на утримання бюджету.в когось 33% відсотки складає більше, ніж 70 дол - тут хто вже як платив податки. й з моїх 22% формується не моя пенсія, а оплачувалась пенсія поточних пенсіонерів, й твоїх батьків теж. тому так, з твого погляду лох - платив пенсію й своїм батькам, й твоїм, а ти розумник - все собій доки дядько воєнком не став тебе шукати, ти не надто поспішав емігрувати Shaman

Повідомлень: 7576 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 12:58 Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне. BIGor

Повідомлень: 9689 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 13:03 BIGor написав: Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне. можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?



там де ти, добре не буде а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?там де ти, добре не буде Shaman

Повідомлень: 7576 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 13:37 Shaman написав: BIGor написав: Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне. можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?



там де ти, добре не буде а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?там де ти, добре не буде

А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці. А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці. gonchik74

Повідомлень: 913 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2485248624872488 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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