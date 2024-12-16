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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:17

  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:41

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.

пан аудитор. мав би знати, що пенсія формується з інших речей. більша частина виплат йде на податки й відповідно на утримання бюджету.

в когось 33% відсотки складає більше, ніж 70 дол - тут хто вже як платив податки. й з моїх 22% формується не моя пенсія, а оплачувалась пенсія поточних пенсіонерів, й твоїх батьків теж. тому так, з твого погляду лох - платив пенсію й своїм батькам, й твоїм, а ти розумник - все собі :lol:

й доки дядько воєнком не став тебе шукати, ти не надто поспішав емігрувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:03

  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:37

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:

А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:52

  Bolt написав:Як отримати ВНЖ Албанії.
https://youtu.be/_-VaJ3W3rhs?si=O_4ycBPlTR-R_fGZ

Цікаве відео з корисною інформацією.
Правда, НЕ можна викладувати його на Фінансовому форумі України.
Дивіться: я мав необережність написати, що людина працює ОФІІЦІЙНО в Європі Full time та в офіційному офісі компанії з США і чесно (жах просто!!!!) сплачує від 43 до 50% податків.
Так горе-великегорефахівці ледве мене не з"іли.
Правда, самі вони ніколи нічого не платять, або не працюють, або живуть нелегально.
А тут у відео пані чистою українською мовою на 01:40 говорить про 40% податків в Європі.
Просто непристойно: наша дівчина принизила горе-великегоре-фахівців з форуму.

А взагалі правда: до 2022 року вважалося, що в світі є тільки 2 (дві!) країни, де українцю отримати картку ВНП було легше всього: це Туреччина та Албанія.
Туреччина практично ЗАКРИЛАСЯ з літа 2022 для іноземців. Навіть якщо купити квартиру - навряд чи отримаєш ВНП. Мінімальна ціна 200 000 доларів - але спробуй в наші часи знайти таку ДОРОГУ квартиру...Ні ну є в ЖК преміум-класу і дорожче: десь за 350 000 доларів за 2+1...
Ще й нерухомість повинна бути в так званому "відкритому для іноземців мікрорайоні" - а це самі солодкі та приємні (зараз вони в списку "закритих" для поселення іноземців).
Ну а так - дякую за відео - корисна інформація - та ще й рідкісна річ на цьому форумі - українською!
Рекомендую для перегляду.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:01

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Туреччина пішла на зустріч українцям та продовжила термін перебування ввезених раніше авто української реєстрації до 30.06.2025 року.
Це стосується також тих авто, які було завезено ще в лютому 2022 року та у яких давно закінчився термін перебування без розмитнення.
Для продовження перебування необхідно надати документи (паспорт, Технічний паспорт, діючу картку ВНП в Туреччині), авто для огляду митником та не мати заборгованості по штрафам.

P.S. Останнім часом збільшилася кількість автівок з українськими номерами преміум сегменту: гігантських розмірів Тойота, Порше, Мерсів розміром з піраміду Хеопса, та інших, на яких зазвичай нормальні люди не їздять.
akurt
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