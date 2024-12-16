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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:17

  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:41

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Нагадайте в Україні скільки на загальній системі? 46?% Ну і ситуація закордоном зовсім інша, по дорозі легко дійдеш до роботи без ризику бути забараненим розовощокими ТЦК-шниками.

з урахуванням ЄСВ податки складуть десь третину від виплат. але те, що я навів в прикладі - це лише утримання з зп. можливі ще нарахування для роботодавця. а з зп в нас платили лише 19,5%, зараз будемо 23%.

ви гадаєте, якщо в Фінляндії з'являться зелені чоловічки, там не буде мобілізації? помиляєтесь. в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ

Нагадайте яка гіпотетична пенсія з тих 33% від брутто? 70 доларів? Люди їхали і раніше на високі податки як не дивно.

пан аудитор. мав би знати, що пенсія формується з інших речей. більша частина виплат йде на податки й відповідно на утримання бюджету.

в когось 33% відсотки складає більше, ніж 70 дол - тут хто вже як платив податки. й з моїх 22% формується не моя пенсія, а оплачувалась пенсія поточних пенсіонерів, й твоїх батьків теж. тому так, з твого погляду лох - платив пенсію й своїм батькам, й твоїм, а ти розумник - все собі :lol:

й доки дядько воєнком не став тебе шукати, ти не надто поспішав емігрувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:03

  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:37

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:

А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:52

  Bolt написав:Як отримати ВНЖ Албанії.
https://youtu.be/_-VaJ3W3rhs?si=O_4ycBPlTR-R_fGZ

Цікаве відео з корисною інформацією.

А взагалі правда: до 2022 року вважалося, що в світі є тільки 2 (дві!) країни, де українцю отримати картку ВНП було легше всього: це Туреччина та Албанія.
Туреччина практично ЗАКРИЛАСЯ з літа 2022 для іноземців. Навіть якщо купити квартиру - навряд чи отримаєш ВНП. Мінімальна ціна 200 000 доларів - але спробуй в наші часи знайти таку ДОРОГУ квартиру...Ні ну є в ЖК преміум-класу і дорожче: десь за 350 000 доларів за 2+1...
Ще й нерухомість повинна бути в так званому "відкритому для іноземців мікрорайоні" - а це самі солодкі та приємні (зараз вони в списку "закритих" для поселення іноземців).
Ну а так - дякую за відео - корисна інформація - та ще й рідкісна річ на цьому форумі - українською!
Рекомендую для перегляду.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:01

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Туреччина пішла на зустріч українцям та продовжила термін перебування ввезених раніше авто української реєстрації до 30.06.2025 року.
Це стосується також тих авто, які було завезено ще в лютому 2022 року та у яких давно закінчився термін перебування без розмитнення.
Для продовження перебування необхідно надати документи (паспорт, Технічний паспорт, діючу картку ВНП в Туреччині), авто для огляду митником та не мати заборгованості по штрафам.

P.S. Останнім часом збільшилася кількість автівок з українськими номерами преміум сегменту: гігантських розмірів Тойота, Порше, Мерсів розміром з піраміду Хеопса, та інших, на яких зазвичай нормальні люди не їздять.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:16

  gonchik74 написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:

А чи не краще переслати батькам по 100-150€ на людину з зп 2+€, і мати в перспективі нормальну пенсію самому, ніж віддати в Україні 40 з гаком відсотків зарплати на пенсії суддям/псевдоліквідаторам з перспективою не отримувати пенсію взагалі? А про таку перспективу вже неодноразово попереджали тридцятирічних українські посадовці.

звісно краще. бо пенсію, які отримують батьки від держави, оплачена за мої кошти та таких як я (що залишились). win-win. :)

вам вже порахували, шо віддається насправді не більше третини, й то далеко не все на пенсію.

а те, що з пенсію буде біда - в принципі зрозуміло, припадає це й на моє покоління теж. тому ті, хто все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати) 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:35

  Shaman написав:все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати) 8)

Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.
Багато хто був тим дуже невдоволений.

Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше".
Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:
- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.
- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити).

А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:28

  BeneFuckTor написав:
  Shaman написав:в Польщі те саме. але зараз за кордоном зручно ховатися за рахунок ЗСУ


Буквально весті з полів. Польські хлопаки, охоче проходять стажування в армії, бо там
В польській?
хлопакам без червоного паспорта мобілізація в польщі не світить.
Це який?
Покищо, але і потяги їздять.
Звідки і куди?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:28

Re: Еміграція, заробітчанство

З 1991 року нічого вже базкоштовного не було, навіть обіди в школі були платні. Казали: "Кожен сам за себе тепер."
BIGor
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