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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:30

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш? ;)

там де ти, добре не буде :lol:

А там де ти просто рай на землі, правда для бидла з 90-хх, рішал і прокурорів. Ну і ще ДТЕКівців - які чогось нікому нічого не винні.
BIGor
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  #<1 ... 2486248724882489
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