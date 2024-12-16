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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2024 17:30
Shaman написав: BIGor написав:Shaman
можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.
а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?
там де ти, добре не буде
А там де ти просто рай на землі, правда для бидла з 90-хх, рішал і прокурорів. Ну і ще ДТЕКівців - які чогось нікому нічого не винні.
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