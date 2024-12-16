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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2486248724882489 Додано: Пон 16 гру, 2024 17:30 Shaman написав: BIGor написав: Shaman можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне. можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.

а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?



там де ти, добре не буде а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?там де ти, добре не буде

А там де ти просто рай на землі, правда для бидла з 90-хх, рішал і прокурорів. Ну і ще ДТЕКівців - які чогось нікому нічого не винні. А там де ти просто рай на землі, правда для бидла з 90-хх, рішал і прокурорів. Ну і ще ДТЕКівців - які чогось нікому нічого не винні. BIGor

Повідомлень: 9690 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1387 раз. Подякували: 1798 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 19:55 akurt написав: Shaman написав: все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати) - освіту, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати)

Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.

Багато хто був тим дуже невдоволений.



Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше".

Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:

- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.

- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити ).



А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю. Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.Багато хто був тим дуже невдоволений.Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "".Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але).А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю.

И где конкретно профессуре ДИИТа(и примазанным) так выдавали квартиры "в центре"?

Где жили наши заслуженные преподы и институтское начальство - в курсе, за горный - тоже, Пивняк вроде живёт за "Термами" в "новострое" 92года с ЦО без счётчика на квартиру и потолками 2,55

Но на работу ходил зато пешком

Таран и Величко в сталинках на Гончара, но там как вы понимаете редко освобождался фонд даже в 90е, разве что неприватизированный и с выносом гроба. И где конкретно профессуре ДИИТа(и примазанным) так выдавали квартиры "в центре"?Где жили наши заслуженные преподы и институтское начальство - в курсе, за горный - тоже, Пивняк вроде живёт за "Термами" в "новострое" 92года с ЦО без счётчика на квартиру и потолками 2,55Но на работу ходил зато пешкомТаран и Величко в сталинках на Гончара, но там как вы понимаете редко освобождался фонд даже в 90е, разве что неприватизированный и с выносом гроба. барабашов Повідомлень: 4623 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 20:14 Не там, где подавальщикам Торы в Синагоге "Золотая роза".



Интересно, о чем думает этот персонаж, если на ветке "Еміграція, заробітчанство" пишет о каких-то "Пивняках" которые - как можно наверное догадаться - живут или жили в его городе...

Какие то "ЦО", "Термы", "Велички", "Гончары"...

Ну оригинал...

Всем законспектировать: "Величка", "Термы", "подавальщики гроба", "Горны", "Абыр", "Абыр", "Абыррр", "Абырвалг"... Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10395 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3850 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 20:59 Re: Еміграція, заробітчанство Я так понимаю у этой учётки(нового оператора из Горловки) папа был бурятским шахтёром? барабашов Повідомлень: 4623 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2486248724882489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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