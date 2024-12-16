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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2024 17:30
Shaman написав: BIGor написав:Shaman
можеш і далі обливати брудом, але по твоєму посту можна точно сказати, що рішення емігрувати з України було правильне.
а хто твоїм батькам пенсію оплачувати буде, правильний ти наш?
там де ти, добре не буде
А там де ти просто рай на землі, правда для бидла з 90-хх, рішал і прокурорів. Ну і ще ДТЕКівців - які чогось нікому нічого не винні.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:55
akurt написав: Shaman написав:все отримав на халяву
- освіту та інше
, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати)
Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.
Багато хто був тим дуже невдоволений.
Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше
".
Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:
- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.
- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити
).
А що ще то може бути "інше
" - особисто я не придумаю.
И где конкретно профессуре ДИИТа(и примазанным) так выдавали квартиры "в центре"?
Где жили наши заслуженные преподы и институтское начальство - в курсе, за горный - тоже, Пивняк вроде живёт за "Термами" в "новострое" 92года с ЦО без счётчика на квартиру и потолками 2,55
Но на работу ходил зато пешком
Таран и Величко в сталинках на Гончара, но там как вы понимаете редко освобождался фонд даже в 90е, разве что неприватизированный и с выносом гроба.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:14
Не там, где подавальщикам Торы в Синагоге "Золотая роза".
Интересно, о чем думает этот персонаж, если на ветке "Еміграція, заробітчанство" пишет о каких-то "Пивняках" которые - как можно наверное догадаться - живут или жили в его городе...
Какие то "ЦО", "Термы", "Велички", "Гончары"...
Ну оригинал...
Всем законспектировать: "Величка", "Термы", "подавальщики гроба", "Горны", "Абыр", "Абыр", "Абыррр", "Абырвалг"...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:59
Я так понимаю у этой учётки(нового оператора из Горловки) папа был бурятским шахтёром?
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