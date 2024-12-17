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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:14

Не там, где подавальщикам Торы в Синагоге "Золотая роза".

Интересно, о чем думает этот персонаж, если на ветке "Еміграція, заробітчанство" пишет о каких-то "Пивняках" которые - как можно наверное догадаться - живут или жили в его городе...
Какие то "ЦО", "Термы", "Велички", "Гончары"...
Ну оригинал...
Всем законспектировать: "Величка", "Термы", "подавальщики гроба", "Горны", "Абыр", "Абыр", "Абыррр", "Абырвалг"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Я так понимаю у этой учётки(нового оператора из Горловки) папа был бурятским шахтёром?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:06

  Faceless написав:
akurt написав:Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.
Еміграція, заробітчанство
Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:
- супермаркет - касир
- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.
- зміна 12 годин.
- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.
- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;
- податок для всіх однаковий - 35%.
- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.

Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.
Авто Мазда 6 привезли з України.
Точно повернеться...
Уявімо, з рівняння прибрали безкоштовну комуналку і квартиру. Що він зі своєю 1124.37 євро там робитиме? Може, якесь соціяльне житло і знайде, і харчування з фудбанків і допомоги нужденним. Не думаю, що така халява надовго


У Австрії вже почали прикручувати. При цьому допомога тут була дуже номінальна 140 на дитину, 265 на дорослого плюс 330 на житло - на родину. Не розгуляєшся. Це не Німеччина, Норвегія або Фінляндія ) Проте з тих, у кого є машина - допомогу з 1 січня зніматимуть. У пенсіонерів почнуть вираховувати українські пенсії, ще можливо і заднім числом. Дуже жорстко починає бути - відчувається вплив результатів нещодавніх виборів.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 07:58

Дякую, пане abeges, за цікаву інформацію.
Враження, що прикручують гайки і в інших країнах. Вчора говорив з нашими у Франції, де я був восени:
- на родину з двох осіб обіцяли виплачувати по 10.20€ на добу - фактично за місяць виплати складали не більше 100€.
- відмінили безкоштовні для українців курси французької мови.
- є тенденція до відміни для українців безкоштовного медичного страхування.
Чи грошей в бюджеті немає, чи хочуть повернення українців додому…
Ну в результати виборів теж: скинули премʼєр-міністра, сьогодні буцім-то нового призначати Макрон буде.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:14

Еміграція, заробітчанство

News from Canada and from Poland

Цікаве відео вийшло на каналі Palmer Life від пана Андрія, який вже більше 2-х років мешкає в Канаді.
Здивував реально: відпустку вирішив провести в Польщі, де він жив досить довго до переїзду в Канаду.
Нагадаю, що починав він в Канаді дуже не просто, переїхав спочатку сам - без жінки та дочки, жив на підселенні в різних кімнатах, змінював місця роботи, хватався за все підряд, економив кожну копійку і все було дуже не просто. Спотикаася, падав, вставав, обтрушував негаразди та рухався вперед.
Не всім відео від Андрія подобається (він уродженець чи Луцька, чи Рівного, в Польщі працював зварювальником), але уявлення про еміграцію та заробітчанство дає точне.
https://youtu.be/pzpPBjvJbJQ?si=pRDxECvSo_AuWKxp

P.S. Чужі гроші не рахуємо, але в блокнот можемо записати: квиток з Ванкувера, де він живе, в Польщу туди і назад коштує орієнтовно 1000$ на людину.
Крім того, зверніть увагу: він прилетів в гості до пана Павла, який відкрив в Польщі вже три перукарських салони…. Ну, пан Андрій, дивись і в Канаді відкриє…
Зверніть увагу: на 6-їй хвилині пан Павло розказує, чим відрізняються перукарські салони його від польських: цікаве know-how. Ну в Канаді точно про таке і не чули…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:58

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:46

Обговорити мабуть буде важко, бо багато від людини залежить та її забаганок.
З досвіду моїх приятелів:
- Литва, Клайпеда, дуже бюджетне без опалення 700€.
- Німеччина, Берлін, 1-к 800€.
- Німеччина, Дюссельдорф, 3-к 900€
- Польшя, Варшава, 3-к 1400€
- Бельгія, берег моря, Остенде, 2-к 900€
- Туреччина 400…800€
- Ірландія, не столиця, town house, 900€
- France, не Париж, 2-к від 500…650€.
Але є приятелі, які живуть безкоштовно.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:08

Олексій Гончаренко
За кордоном наразі знаходяться 7,7 мільйонів українців.

З них 5,3 мільйонів - в ЄС.

Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті ТСК з питань захисту прав ВПО.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:08

  akurt написав:Обговорити мабуть буде важко, бо багато від людини залежить та її забаганок.
З досвіду моїх приятелів:
- Литва, Клайпеда, дуже бюджетне без опалення 700€.

Це випадково не в яхт клубі на косі?
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:32

Можливо саме так, на самому березі, деревʼяні будиночки. Нічого дешевше знайти не могли…
akurt
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