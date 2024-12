Додано: Вів 17 гру, 2024 08:14

Еміграція, заробітчанствоNews from Canada and from PolandЦікаве відео вийшло на каналі Palmer Life від пана Андрія, який вже більше 2-х років мешкає в Канаді.Здивував реально: відпустку вирішив провести в Польщі, де він жив досить довго до переїзду в Канаду.Нагадаю, що починав він в Канаді дуже не просто, переїхав спочатку сам - без жінки та дочки, жив на підселенні в різних кімнатах, змінював місця роботи, хватався за все підряд, економив кожну копійку і все було дуже не просто. Спотикаася, падав, вставав, обтрушував негаразди та рухався вперед.Не всім відео від Андрія подобається (він уродженець чи Луцька, чи Рівного, в Польщі працював зварювальником), але уявлення про еміграцію та заробітчанство дає точне.P.S. Чужі гроші не рахуємо, але в блокнот можемо записати: квиток з Ванкувера, де він живе, в Польщу туди і назад коштує орієнтовно 1000$ на людину.Крім того, зверніть увагу: він прилетів в гості до пана Павла, який відкрив в Польщі вже три перукарських салони…. Ну, пан Андрій, дивись і в Канаді відкриє…Зверніть увагу: на 6-їй хвилині пан Павло розказує, чим відрізняються перукарські салони його від польських: цікаве know-how. Ну в Канаді точно про таке і не чули…