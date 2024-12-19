|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 гру, 2024 08:42
Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки
та кожен допис несе корисну інформацію
для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+
" тут:viewtopic.php?p=5798063#p5798063
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10404
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3850 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 19 гру, 2024 20:26
akurt написав:
Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки
та кожен допис несе корисну інформацію
для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+
" тут:viewtopic.php?p=5798063#p5798063
Цікаво)
-
panda23998
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему