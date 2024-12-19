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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2487248824892490
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 08:42

Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+" тут:
viewtopic.php?p=5798063#p5798063
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:26

  akurt написав:Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+" тут:
viewtopic.php?p=5798063#p5798063

Цікаво)
panda23998
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