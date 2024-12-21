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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 гру, 2024 08:42
Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки
та кожен допис несе корисну інформацію
для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+
" тут:viewtopic.php?p=5798063#p5798063
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akurt
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:26
akurt написав:
Панове!
Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.
Кожен допис - за темою гілки
та кожен допис несе корисну інформацію
для людей.
Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+
" тут:viewtopic.php?p=5798063#p5798063
Цікаво)
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panda23998
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:54
Еміграція, заробітчанство.
News from Slovakia, officially the Slovak Republic.
Завершується черговий семестр навчання сина приятелів в одному з університетів у Словаччині.
Братня - розумієте - країна. Ніби-то...
Родина цікава: батьки мешкають в Трускавці. Досить незаможні - працьовиті, обидва були оформлені ФОПами та торгували на ринку в Трускавці якимось одягом. Брали в оренду приміщення в 9 кв. м.
До цього мати студента стояла на вулицях - готувала від якоїсь фірми "Хот-доги" та продавала.
Мають одну квартиру під короткострокову оренду в Трускавці (інвестували десь в 2016 році 30 000 доларів). Купували з прицілом на орендарів - короткотермінових - знайшли квартиру з окремим входом прямо з першого поверху.
Досить далеко від "цілющих джерел", тому зазвичай здають дешево.
Таких статків вистачило, щоби відправити 16-ти річного хлопця на навчання в Словаччану:
- університет НЕ входить в трійку лідерів в Словаччині. Місто Кошице.
- вже другий курс.
- хлопець вважає, що освіту поставлено не дуже якісно - але така думка у першо/друго-курсників є досить розповсюдженою - вони завжди розумніші за викладачів.
- станом на сьогодні доздає необхідні заліки, ще декілька заліків і канікули;
- працює. На складі, збирання замовлень. Бере зміни, коли може. Не багато заробляє, приблизно 5.50 євро за годину.
- Канікули - це коли просто не буде навчання. З друзями планує в Прагу з'їздити.
Тут я згадав українську приказку: "В умілого і долото рибу ловить!".
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akurt
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:16
M-Audio написав: BIGor написав: M-Audio написав:
Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі.
А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами?
Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.
Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних.
мають шанс заробити на більш-менш пристойну пенсію,
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flyman
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:19
akurt написав:
Битимуть Вас, пане Дюрі-бачі
!
Це ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт:
flyman написав:
програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису
це якась інша кул-сторі з іншим персом
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flyman
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