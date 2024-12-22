Еміграція, заробітчанство.

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Панове! Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych. Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей. Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+" тут: viewtopic.php?p=5798063#p5798063
akurt написав:Панове! Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych. Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей. Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків "+" тут: viewtopic.php?p=5798063#p5798063
News from Slovakia, officially the Slovak Republic.
Завершується черговий семестр навчання сина приятелів в одному з університетів у Словаччині. Братня - розумієте - країна. Ніби-то... Родина цікава: батьки мешкають в Трускавці. Досить незаможні - працьовиті, обидва були оформлені ФОПами та торгували на ринку в Трускавці якимось одягом. Брали в оренду приміщення в 9 кв. м. До цього мати студента стояла на вулицях - готувала від якоїсь фірми "Хот-доги" та продавала. Мають одну квартиру під короткострокову оренду в Трускавці (інвестували десь в 2016 році 30 000 доларів). Купували з прицілом на орендарів - короткотермінових - знайшли квартиру з окремим входом прямо з першого поверху. Досить далеко від "цілющих джерел", тому зазвичай здають дешево.
Таких статків вистачило, щоби відправити 16-ти річного хлопця на навчання в Словаччану: - університет НЕ входить в трійку лідерів в Словаччині. Місто Кошице. - вже другий курс. - хлопець вважає, що освіту поставлено не дуже якісно - але така думка у першо/друго-курсників є досить розповсюдженою - вони завжди розумніші за викладачів. - станом на сьогодні доздає необхідні заліки, ще декілька заліків і канікули; - працює. На складі, збирання замовлень. Бере зміни, коли може. Не багато заробляє, приблизно 5.50 євро за годину. - Канікули - це коли просто не буде навчання. З друзями планує в Прагу з'їздити.
Тут я згадав українську приказку: "В умілого і долото рибу ловить!".
Тим часом наші люди всюди. Один із однокурсників, який ще рік тому був в Ужгороді, виклав фото із Південної Африки. Трохи попитав його щодо життя, сказав що приватна фірма працює за контрактом із службою екології. Їздить по країні на службовому пікапі і встановлює датчики в річки. Зарплата дуже висока ~ 5 тис. $, а ціни трохи нижчі ніж в Україні. Хоча, каже, що квартиру навіть не орендує, а живе в готелі, бо "10 днів в роз'їздах, 2 в місті"
Дюрі-бачі написав:Тим часом наші люди всюди. Один із однокурсників, який ще рік тому був в Ужгороді, виклав фото із Південної Африки. Трохи попитав його щодо життя, сказав що приватна фірма працює за контрактом із службою екології. Їздить по країні на службовому пікапі і встановлює датчики в річки. Зарплата дуже висока ~ 5 тис. $, а ціни трохи нижчі ніж в Україні. Хоча, каже, що квартиру навіть не орендує, а живе в готелі, бо "10 днів в роз'їздах, 2 в місті"
Завжди цікавило, як люди на роботу в ООН та всякі різні ОБСЄ потрапляють, а потім там штани протирають, тобто їздять на великих білих джіпах з почуттям власної важливості. 😎 Щось типа, як Дикий ікру червону з шампанським купляв за державний кошт для дослідження пінгвінів.
Інколи це трапляється випадково. Якось я прийшов у гості до однокурсника, а його батьки сидять в розпачі та не знають, що робити. Батько працював начальником цеху на заводі та йому запропонували аналогічну посаду в Ірані. Довго він думав та відмовся. Не захотів кидати улюблену 3-к хрущовку. Та "насиджене" місце. Ну що ж, погодився його заступник...
Цікаво, що історія повторилася десь через 10 років. Якось я прийшов у гості до однокурсника, а він сидить в розпачі та не знає, що робити. За батьківську 3-к квартиру (після смерті батька) давали 50 000 (п"ятдесят тисяч) доларів. Довго він думав та відмовився продавати за 50 000 доларів із словами "БудетЪ тока дАражАть". Ну що ж, погодився його сусід по тій хрущовці. Не питав я вже потім про долю тієї хрущовки, гадаю, що десь за половину все ж продав...
Цікаво, що історія потім повторилася із квартирою в Туреччині. Дуже він хотів кудись вдало вкласти гроші. Я йому пропонував на протязі 6-ти місяців 5 різних варіантів, які трапялися "по дорозі". Жоден йому не підходив за різних причин: то дизайн внутрішнього ремонту "не такий", то хотів "1+1", але були в продажу тільки "2+1", бо "1+1" "розхватали", поки він думав (він спілкувався з Забудовником через їх сайт), то ще щось...
Останній варіант був такий: новий хмарочос в Анталії. Квартира 1+1. Ціна за прайс-листом 54 000 доларів. Перший внесок 70%, залишок суми - фіксація в турецьких лірах (курс 1$=7,5 Tl) з остаточним погашенням в грудні 2024 року. Поки він думав - всю новобудову викупила фірма SWІSS Otel під апартаменти - продажі було припинено. Будівництво було зупинено на 1,5 місяця - новий власник переробляв проєкт. З інвесторами були підписні угоди про володіння з відповідною часткою або - за бажанням - з виплатою компенсації (це був 2021 рік). Зараз грудень 2024 року. Хмарочос готовий, зараз наближається закінчення прибудинкової території. Гадаю, що все ж до Нового року не здадуть - там багато ще роботи на прибудинковій території, хоча вже і пальми висаджено. Тимчасові паркани давно прибрано, щось добудовують - мабуть навіси над плавальними басейнами. Станом на сьогодні замість (курс 1$=7,5 Tl) є (курс 1$=35,0 Tl), а ринкова ціна квартир там 300 000$+.
Не став я розповідати про те тому інвестору: він вклав гроші в КРЖН, не питав я точно в що саме. А навіщо питати: "Наука не пиво: в рот не віллєш!" (українська приказка).
P.S. Раджу подивитися. Ціна питання була 54000х70%=37 800$ + авіаквитки на літак "Запоріжжя-Стамбул-Анталія" - орієнтовно 29$x4=120$. Плюс таксі з аеропорту до Офісу продажу - десь 20$ один бік. https://fenixcenter.com.tr/?lang=en
P.P.S. Щодня їжджу по вулиці до моря, де той хмарочос із буквами на даху SWISS Otel та згадую цю історію. Сашка не дратую новинами. В Києві він зараз здається не живе.
Bolt Однокурсник "по знайомству": він працював майстром із установки охоронних систем (відео нагляд, сигналізація, ...). Один із клієнтів був закарпатський еврей, який емігрував до Німеччини в 2022 і працював в сфері екології і установки датчиків. От якось розговорились і він запропонував цю посаду в Африці. А однокурсник, напевно (моя суб'єктивна думка), щоб заглушити горе від розлучення (яке було в грудні 2023), погодився. Як він виїхав з України - гадки не маю і він не хотів казати. Особисто я б ніколи не згодився на роботу, де треба 10 днів підряд ночувати в машині в полі...
Дюрі-бачі написав:Bolt Однокурсник "по знайомству": він працював майстром із установки охоронних систем (відео нагляд, сигналізація, ...). Один із клієнтів був закарпатський еврей, який емігрував до Німеччини в 2022 і працював в сфері екології і установки датчиків. От якось розговорились і він запропонував цю посаду в Африці. А однокурсник, напевно (моя суб'єктивна думка), щоб заглушити горе від розлучення (яке було в грудні 2023), погодився. Як він виїхав з України - гадки не маю і він не хотів казати. Особисто я б ніколи не згодився на роботу, де треба 10 днів підряд ночувати в машині в полі...
не в Жигулі ж
а з іншого боку що, романтична романтика успішонго Успіха до останної екзистинціальної верби?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.