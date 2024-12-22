Не смію спитати - що куди емігрувало в Вашому дописі?
Цікавий рейтинг потрапив на очі. Донька на рахунок Нідерландів не згодна (я теж). А щодо Хорватії - так, почуваюсь безпечніше, ніж будь-де в Європі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:59
Додано: Нед 22 гру, 2024 12:58
Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи.
Додано: Нед 22 гру, 2024 13:04
Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи.
Важко сказати, наскільки вони є вірними.
Хіба що для співставлення для поверхневої оцінки:
- наприклад, в Іспанію виїхало більше людей, ніж у Францію. Цьому вірю, тому що в Іспанії українців зустрічав майже на кожному кроці, а у Франції за майже три місяця перебуавання бачив тільки одне авто - крім мого - на українських номерах і не більше двох випадків, коли чув на вулиці українську мову. Думаю, українцям там сильно дивуються, наприклад, коли я виїхав з підземного паркінгу в місті По, то почув у відкрите вікно авто заклик «Слава Україні!» - троє хлопців стояли з розкритими ротами від здивування, побачивши авто львівської реєстрації. Звісно я відповів «Героям слава!».
В той же час мені здаються дещо завищеними цифри українців в Туреччині. Хоча може бути…
Я думаю що точних цифр ніхто не знає.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|