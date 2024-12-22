Не смію спитати - що куди емігрувало в Вашому дописі?
Цікавий рейтинг потрапив на очі. Донька на рахунок Нідерландів не згодна (я теж). А щодо Хорватії - так, почуваюсь безпечніше, ніж будь-де в Європі.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 11:59
Додано: Нед 22 гру, 2024 12:58
Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи.
Додано: Нед 22 гру, 2024 13:04
Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи.
Важко сказати, наскільки вони є вірними.
Хіба що для співставлення для поверхневої оцінки:
- наприклад, в Іспанію виїхало більше людей, ніж у Францію. Цьому вірю, тому що в Іспанії українців зустрічав майже на кожному кроці, а у Франції за майже три місяця перебуавання бачив тільки одне авто - крім мого - на українських номерах і не більше двох випадків, коли чув на вулиці українську мову. Думаю, українцям там сильно дивуються, наприклад, коли я виїхав з підземного паркінгу в місті По, то почув у відкрите вікно авто заклик «Слава Україні!» - троє хлопців стояли з розкритими ротами від здивування, побачивши авто львівської реєстрації. Звісно я відповів «Героям слава!».
В той же час мені здаються дещо завищеними цифри українців в Туреччині. Хоча може бути…
Я думаю що точних цифр ніхто не знає.
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:20
Re: Еміграція, заробітчанство
А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:29
Особисто я вперше таке чую.
Перекинув на днях на свій рахунок у Франції 700€ - все ОК.
Правда, комісія драконівська: за зарахування 19€.
Треба подивитися тарифи, можливо ті самі 19€ і при сумах в 7 000€ і 70 000€.
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:36
та й загалом Африка - специфічний континент, специфічний клімат, багато небезпечної фауни... ПАР хоч й не Зімбабве, але я так розумію, активно рухається в тому напрямку, вважаючи, що без білих їм буде краще жити...
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:37
гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування
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