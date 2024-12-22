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#<1 ... 2488248924902491 Додано: Нед 22 гру, 2024 11:59 akurt

Не смію спитати - що куди емігрувало в Вашому дописі?

Цікавий рейтинг потрапив на очі. Донька на рахунок Нідерландів не згодна (я теж). А щодо Хорватії - так, почуваюсь безпечніше, ніж будь-де в Європі.

Не смію спитати - що куди емігрувало в Вашому дописі?Цікавий рейтинг потрапив на очі. Донька на рахунок Нідерландів не згодна (я теж). А щодо Хорватії - так, почуваюсь безпечніше, ніж будь-де в Європі. gonchik74

Повідомлень: 916 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 12:58 Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи. akurt

Повідомлень: 10410 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 13:04 Якщо я вірно памʼятаю ту публікацію, то були вказані - за даними вказаного там агентства - цифри в тисячах українців, які емігрували в різні країни Європи.

Важко сказати, наскільки вони є вірними.

Хіба що для співставлення для поверхневої оцінки:

- наприклад, в Іспанію виїхало більше людей, ніж у Францію. Цьому вірю, тому що в Іспанії українців зустрічав майже на кожному кроці, а у Франції за майже три місяця перебуавання бачив тільки одне авто - крім мого - на українських номерах і не більше двох випадків, коли чув на вулиці українську мову. Думаю, українцям там сильно дивуються, наприклад, коли я виїхав з підземного паркінгу в місті По, то почув у відкрите вікно авто заклик «Слава Україні!» - троє хлопців стояли з розкритими ротами від здивування, побачивши авто львівської реєстрації. Звісно я відповів «Героям слава!».

В той же час мені здаються дещо завищеними цифри українців в Туреччині. Хоча може бути…

Я думаю що точних цифр ніхто не знає. akurt

Повідомлень: 10410 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть Дюрі-бачі

Повідомлень: 4420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 754 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 14:29 Особисто я вперше таке чую.

Перекинув на днях на свій рахунок у Франції 700€ - все ОК.

Правда, комісія драконівська: за зарахування 19€.

Треба подивитися тарифи, можливо ті самі 19€ і при сумах в 7 000€ і 70 000€. akurt

Повідомлень: 10410 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 14:36 Дюрі-бачі написав: Bolt Однокурсник "по знайомству": він працював майстром із установки охоронних систем (відео нагляд, сигналізація, ...). Один із клієнтів був закарпатський еврей, який емігрував до Німеччини в 2022 і працював в сфері екології і установки датчиків. От якось розговорились і він запропонував цю посаду в Африці. А однокурсник, напевно (моя суб'єктивна думка), щоб заглушити горе від розлучення (яке було в грудні 2023), погодився. Як він виїхав з України - гадки не маю і він не хотів казати.

Особисто я б ніколи не згодився на роботу, де треба 10 днів підряд ночувати в машині в полі... Однокурсник "по знайомству": він працював майстром із установки охоронних систем (відео нагляд, сигналізація, ...). Один із клієнтів був закарпатський еврей, який емігрував до Німеччини в 2022 і працював в сфері екології і установки датчиків. От якось розговорились і він запропонував цю посаду в Африці. А однокурсник, напевно (моя суб'єктивна думка), щоб заглушити горе від розлучення (яке було в грудні 2023), погодився. Як він виїхав з України - гадки не маю і він не хотів казати.Особисто я б ніколи не згодився на роботу, де треба 10 днів підряд ночувати в машині в полі...

та й загалом Африка - специфічний континент, специфічний клімат, багато небезпечної фауни... ПАР хоч й не Зімбабве, але я так розумію, активно рухається в тому напрямку, вважаючи, що без білих їм буде краще жити... та й загалом Африка - специфічний континент, специфічний клімат, багато небезпечної фауни... ПАР хоч й не Зімбабве, але я так розумію, активно рухається в тому напрямку, вважаючи, що без білих їм буде краще жити... Shaman

Повідомлень: 7620 З нами з: 29.09.19 Подякував: 699 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 14:37 Дюрі-бачі написав: А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть

гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування Shaman

Повідомлень: 7620 З нами з: 29.09.19 Подякував: 699 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 15:26 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть

гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування

Та усе вільно перекидається. Перекидав другу на Кіпр пару тисяч, мені періодично по 100-200 євро перекидають. Щось там ще повинно бути, щоб заблокували. Та усе вільно перекидається. Перекидав другу на Кіпр пару тисяч, мені періодично по 100-200 євро перекидають. Щось там ще повинно бути, щоб заблокували. Gastarbaiter Повідомлень: 3525 З нами з: 26.02.18 Подякував: 694 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 16:21 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть А в Європі давно є "сімейна" відповідальність? Просто кум каже, що його сестрі, яка живе в Словаччині і працює в медичній сфері, масово банки поблокували рахунки (десь 7-10 в різних банках) після того, як він зі свого німецького банку перекинув їй кілька сотень євро. При чому як Словацькі, так і всякі Революти. І нові рахунки відкрити в інших банках не хочуть

гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування гадаю неповна інфо. він або перекинув гроші, коли був у статусі "підозрілий", або взагалі - в Європі вільно перекидають кошти стороннім людям через p2p? чув різне інфо, в тому числі й те, що таке підпадає під оподаткування

Та усе вільно перекидається. Перекидав другу на Кіпр пару тисяч, мені періодично по 100-200 євро перекидають. Щось там ще повинно бути, щоб заблокували. Та усе вільно перекидається. Перекидав другу на Кіпр пару тисяч, мені періодично по 100-200 євро перекидають. Щось там ще повинно бути, щоб заблокували. Думаю там у сестри була історія як і у кума, вже книжку можна писати Думаю там у сестри була історія як і у кума, вже книжку можна писати Faceless

Модератор Повідомлень: 35772 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8101 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2488248924902491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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