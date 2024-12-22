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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2024 00:23
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:
Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...
це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?
й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде
Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.
Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!
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osafly
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:34
osafly написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...
це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?
й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде
Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.
Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки
,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!
суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.
а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...
а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках
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Shaman
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:36
Shaman написав: osafly написав: Shaman написав:
це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?
й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде
Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.
Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки
,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!
суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.
а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...
а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:50
що не почне рекламувати акурт, з часом здувається, як так?
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