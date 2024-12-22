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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2489249024912492
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:23

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:

Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати? ;)

й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде :lol:



Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.

Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:34

  osafly написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати? ;)

й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде :lol:

Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.

Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!

суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.

а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...

а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:36

  Shaman написав:
  osafly написав:
  Shaman написав:це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати? ;)

й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде :lol:

Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.
Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою
6. Ідеологічна домінанта - тепер є
7. Контроль за економікою - є.

Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!

суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.

а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...

а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках 8)

Божа роса!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:50

Канадський рай - всьо!

що не почне рекламувати акурт, з часом здувається, як так?
flyman
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  #<1 ... 2489249024912492
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