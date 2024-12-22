Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2489249024912492 Додано: Пон 23 гру, 2024 00:23 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи: Особисто я в Ужгороді бачу перспективи:

Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати... Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?



й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде





Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:

1. Концентрація влади - є.

2. Обмеження політичної конкуренції - є.

3. Порушення прав і свобод - є.

4. Відсутність незалежності судової системи - є.

5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою

6. Ідеологічна домінанта - тепер є

7. Контроль за економікою - є.



Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес! Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:1. Концентрація влади - є.2. Обмеження політичної конкуренції - є.3. Порушення прав і свобод - є.4. Відсутність незалежності судової системи - є.5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою6. Ідеологічна домінанта - тепер є7. Контроль за економікою - є.Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес! osafly

Повідомлень: 1899 З нами з: 29.05.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 9 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 00:34 osafly написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати... Ваш погляд більш оптимістичний, ніж в 99% ужгородців, які вже ментально готові емігрувати...

це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?



й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде

Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:

1. Концентрація влади - є.

2. Обмеження політичної конкуренції - є.

3. Порушення прав і свобод - є.

4. Відсутність незалежності судової системи - є.

5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою

6. Ідеологічна домінанта - тепер є

7. Контроль за економікою - є.



Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес! Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:1. Концентрація влади - є.2. Обмеження політичної конкуренції - є.3. Порушення прав і свобод - є.4. Відсутність незалежності судової системи - є.5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою6. Ідеологічна домінанта - тепер є7. Контроль за економікою - є.Бо українці у власній країні,показали цій владі,що,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!

суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.



а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...



а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках Shaman

Повідомлень: 7625 З нами з: 29.09.19 Подякував: 699 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 00:36 Shaman написав: osafly написав: Shaman написав: це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?



й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде це зараз, поки війна, мобілізація... а коли все закінчиться - чого його емігрувати?й змагатися, як у нас, в кого хата вища - за кордоном не вийде

Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:

1. Концентрація влади - є.

2. Обмеження політичної конкуренції - є.

3. Порушення прав і свобод - є.

4. Відсутність незалежності судової системи - є.

5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою

6. Ідеологічна домінанта - тепер є

7. Контроль за економікою - є.



Бо українці у власній країні,показали цій владі,що вони банальні терпіли і наступні пацюки,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес! Диктатура - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.Якщо подумати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:1. Концентрація влади - є.2. Обмеження політичної конкуренції - є.3. Порушення прав і свобод - є.4. Відсутність незалежності судової системи - є.5. Мілітаризація суспільства - є і буде ще більшою6. Ідеологічна домінанта - тепер є7. Контроль за економікою - є.Бо українці у власній країні,показали цій владі,що,цьго ніколи не забудуть,як можно знущатись з власного народу...тут і без кацапів впорались...Занавес!

суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.



а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...



а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках суцільна маячня... й повне зневага до народу України... якраз українці доказали, що не дадуть можливості різним диктаторам - й Янику, й Пуйлу.а обмеження громадських прав під час війни - це вимушена міра. після війни, якщо хтось захоче узурпувати владу, винесуть ще швидше, ніж Яника...а ти тікай - тут такі щури непотрібні. живи десь на подачках

Божа роса! Божа роса! flyman

Повідомлень: 37640 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2800 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 00:50 Канадський рай - всьо! що не почне рекламувати акурт, з часом здувається, як так?

flyman

Повідомлень: 37640 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2800 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2489249024912492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 0 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор