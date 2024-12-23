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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2489249024912492
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:32

У пана flyman'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера.
Це заслуговує на схвалення.

Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина.
Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.
Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:
- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);
- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);
- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);
- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);
- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).

Ну а Канада - вірно - то не для всіх.
В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.
Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.

А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).
Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.

Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:53

Еміграція, заробітчанство

News from Spain and USA

Є блогери маститі із мільйоном підписників. Інколи несуть повну маячню просто заради того, щоби щось викласти в ефір.
Сьогодні натрапив - реально випадково - прото на діамант: наш хлопець, який веде канал, в якому дуже мало підписників.
Але я реально був вражений точністю формулювань та актуальністю тем.
ЦЕ САМЕ ТЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ЕМІГРАЦІЮ ТА ЗАРОБІТЧАНСТВО в США.

Конкретно, дуже точно, правдиво і на власних прикладах.
Реально рекомендую:
- він до виїзду в США мешкав та працював - як він говорить - заробляв більше за середнього іспанця - в Іспанії. Цікаві його відгуки саме про менталітет іспанців.
- дуже цікава розповідь, чому він - від досить ситої кормушки в Іспанії - вирішив пробитися - та пробився - в США.
- цікаво як попав в США;
- цікаво про оренду квартири - все, що він говорить та про рівень цін підтверджую - я щось подібне бачив в квітні 2024 року, коли відвідував відразу два штати США: Північну Кароліну та Південну Кароліну. Він мешкає та працює (!) в місті Денвер.
- цікаво про авто та його несподіваний ремонт ("влетів" несподівано на "рівному місці").
- цікаво про свою роботу.

Ось реально рекомендую, якщо хочете мати правдиву точну інформацію від українця щодо США.
Попередження: говорить весь час на суворому "суржику".
Дивіться не все, а те що вас хвилює: про Іспанію, про переїзд, про житло, про основну роботу, про додаткову роботу...

Володимир Цимбал
Tsymbal Vladimir

Дивіться в Тік-Ток:
mr..tsymbal5
https://www.tiktok.com/search/video?q=m ... 4951084719
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
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Скільки європейці витрачають на різдвяні та новорічні свята
Ірина_
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  #<1 ... 2489249024912492
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