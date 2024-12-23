У пана flyman'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера.
Це заслуговує на схвалення.
Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина.
Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.
Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:
- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);
- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);
- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);
- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);
- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).
Ну а Канада - вірно - то не для всіх.
В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.
Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.
А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).
Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.
Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму.