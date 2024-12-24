Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У пана flyman'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера. Це заслуговує на схвалення.
Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина. Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю. Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги: - має міцну родину (не всім з форуму це вдалося); - має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося); - має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося); - має власний будинок (не всім з форуму це вдалося); - розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).
Ну а Канада - вірно - то не для всіх. В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима. Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.
А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді). Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.
Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму.
Є блогери маститі із мільйоном підписників. Інколи несуть повну маячню просто заради того, щоби щось викласти в ефір. Сьогодні натрапив - реально випадково - прото на діамант: наш хлопець, який веде канал, в якому дуже мало підписників. Але я реально був вражений точністю формулювань та актуальністю тем. ЦЕ САМЕ ТЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ЕМІГРАЦІЮ ТА ЗАРОБІТЧАНСТВО в США.
Конкретно, дуже точно, правдиво і на власних прикладах. Реально рекомендую: - він до виїзду в США мешкав та працював - як він говорить - заробляв більше за середнього іспанця - в Іспанії. Цікаві його відгуки саме про менталітет іспанців. - дуже цікава розповідь, чому він - від досить ситої кормушки в Іспанії - вирішив пробитися - та пробився - в США. - цікаво як попав в США; - цікаво про оренду квартири - все, що він говорить та про рівень цін підтверджую - я щось подібне бачив в квітні 2024 року, коли відвідував відразу два штати США: Північну Кароліну та Південну Кароліну. Він мешкає та працює (!) в місті Денвер. - цікаво про авто та його несподіваний ремонт ("влетів" несподівано на "рівному місці"). - цікаво про свою роботу.
Ось реально рекомендую, якщо хочете мати правдиву точну інформацію від українця щодо США. Попередження: говорить весь час на суворому "суржику". Дивіться не все, а те що вас хвилює: про Іспанію, про переїзд, про житло, про основну роботу, про додаткову роботу...
akurt написав:Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги: - має міцну родину (не всім з форуму це вдалося); - має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося); - має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося); - має власний будинок (не всім з форуму це вдалося); - розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).
Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом.
BIGor написав:Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом.
Бувають і інші випадки... Вчора говорив з Чорногорією: там вже багато років мешкає дочка кума. Так ось все інакше було: кум заклопотаний суттєво на роботі - не до дитини було йому... А донею опікувався випускник її ж університету. А у випускника були товариші по гуртожитку - СПРАВЖНІ ТОВАРИШІ - то якось - не знаю як - опинилися в Чорногорії - їм потрібна була надійна людина - то викликали товариша, який вже встиг оженитися.
Ось так буває: і товариші бувають справжніми і у справжніх товаришів буває надійний друг...
Живуть в оренді всі роки і не переймаються. Взагалі сказали, що "оренда тут від 300 і до кількох тисяч, продаж в новобудовах від 1,2 тис за кв.м." Передавали вітання одному форумному знавцю інфляції, який вже три томи досліджень на ту тему написав: "...зараз дуже високий, в цілому за останні 3 роки рівень цін на все виріс відсотків на 40..." До речі досить несподівана заява від них була: "Ми орендуємо, бо Чорногорія - порохова діжка, все ніяк не визначиться, з ким вона дружить(" Це на тему, де краще кинути якір...
Цікаве відео. І проблеми сирійських біженців неочікувано стали вже зрозумілими українським, які розкидані по всьому світові. Дійсно офіційна статистика повідомляла весь час про 3 мільйони сирійських біженців в Туреччині. В основному їх діаспора мешкає зосереджено на сході країни. Здається, досить багато у великому місті Кайсері - куди в гірськолижний центр - з"іжджаються спортсмени з багатьох країн (і влітку там є велосипедний спорт, і великий теніс, і футбольні поля). Там вони також задіяні в бізнесі харчування та обслуговування туристів так, що були повідомлення про конфлікти з місцевими турками. Тому і повірю, що турки хочуть, щоби ті повернулися до себе. Особливо на фоні безробіття в Туреччині здається на рівні 15%. В Анталії сирійців немає (наскільки я знаю, їм заборонено селитися на березі моря або в курортних місцях), або майже немає, або я їх не розрізняю. Вчора під магазином зустрів двох підлітків років по 15/17 - хлопець та мабуть його сестричка. Вони збирають дуже активно поліетиленові пляшки - збирають все акуратно у великі мішки на 2-о колісному возику. Важка робота на весь день, бо їздять по всіх вулицях. Ну я був в супермаркеті - гроші давати не міг, бо не було із собою готівки - а стало їх шкода - то купив їм дві банки "Холодної кави". Були дуже раді... Ех, часи наші важкі...
P.S. Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що делегація міністерства вирушить до Сирії для вивчення енергетичної та електроенергетичної інфраструктури.
Міжнародні аналітики оцінюють вартість відновлення Сирії в 400 мільярдів доларів США!!!! Президент Торгово-промислової палати Анкари (ATO) Гюрсель Баран заявив, що турецькі компанії можуть отримати значну частку в період реконструкції Сирії. Особливу роль зіграє наявність цементних і металургійних заводів, розташованих поблизу регіону.