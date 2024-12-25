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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2490249124922493> Додано: Пон 23 гру, 2024 13:32 У пана flyman'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера.

Це заслуговує на схвалення.



Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина.

Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.

Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:

- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);

- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);

- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);

- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);

- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).



Ну а Канада - вірно - то не для всіх.

В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.

Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.



А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).

Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.



Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму. akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 13:53 Еміграція, заробітчанство



News from Spain and USA



Є блогери маститі із мільйоном підписників. Інколи несуть повну маячню просто заради того, щоби щось викласти в ефір.

Сьогодні натрапив - реально випадково - прото на діамант: наш хлопець, який веде канал, в якому дуже мало підписників.

Але я реально був вражений точністю формулювань та актуальністю тем.

ЦЕ САМЕ ТЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ЕМІГРАЦІЮ ТА ЗАРОБІТЧАНСТВО в США.



Конкретно, дуже точно, правдиво і на власних прикладах.

Реально рекомендую:

- він до виїзду в США мешкав та працював - як він говорить - заробляв більше за середнього іспанця - в Іспанії. Цікаві його відгуки саме про менталітет іспанців.

- дуже цікава розповідь, чому він - від досить ситої кормушки в Іспанії - вирішив пробитися - та пробився - в США.

- цікаво як попав в США;

- цікаво про оренду квартири - все, що він говорить та про рівень цін підтверджую - я щось подібне бачив в квітні 2024 року, коли відвідував відразу два штати США: Північну Кароліну та Південну Кароліну. Він мешкає та працює (!) в місті Денвер.

- цікаво про авто та його несподіваний ремонт ("влетів" несподівано на "рівному місці").

- цікаво про свою роботу.



Ось реально рекомендую, якщо хочете мати правдиву точну інформацію від українця щодо США.

Попередження: говорить весь час на суворому "суржику".

Дивіться не все, а те що вас хвилює: про Іспанію, про переїзд, про житло, про основну роботу, про додаткову роботу...



Володимир Цимбал

Tsymbal Vladimir



Дивіться в Тік-Ток:

mr..tsymbal5

https://www.tiktok.com/search/video?q=m ... 4951084719 News from Spain and USAЄ блогери маститі із мільйоном підписників. Інколи несуть повну маячню просто заради того, щоби щось викласти в ефір.Сьогодні натрапив - реально випадково - прото на діамант: наш хлопець, який веде канал, в якому дуже мало підписників.Але я реально був вражений точністю формулювань та актуальністю тем.ЦЕ САМЕ ТЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ЕМІГРАЦІЮ ТА ЗАРОБІТЧАНСТВО в США.Конкретно, дуже точно, правдиво і на власних прикладах.Реально рекомендую:- він до виїзду в США мешкав та працював - як він говорить - заробляв більше за середнього іспанця -Цікаві його відгуки саме про менталітет іспанців.- дуже цікава розповідь, чому він - від досить ситої кормушки в Іспанії - вирішив пробитися - та пробився - в США.- цікаво як попав в США;- цікаво про оренду квартири - все, що він говорить та про рівень цін підтверджую - я щось подібне бачив в квітні 2024 року, коли відвідував відразу два штати США: Північну Кароліну та Південну Кароліну. Він мешкає та працює (!) в місті Денвер.- цікаво про авто та його несподіваний ремонт ("влетів" несподівано на "рівному місці").- цікаво про свою роботу.Ось реально рекомендую,Попередження: говорить весь час на суворому "суржику".Дивіться не все, а те що вас хвилює: про Іспанію, про переїзд, про житло, про основну роботу, про додаткову роботу...Володимир ЦимбалДивіться в Тік-Ток:mr..tsymbal5 akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56





Скільки європейці витрачають на різдвяні та новорічні свята Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення: Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4717 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1044 раз. Подякували: 2006 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2024 15:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:

- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);

- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);

- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);

- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);

- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося). Цілихйого- за ці 20 років реально міцно став на ноги:- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).

Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом. Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом. BIGor

Повідомлень: 9693 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1388 раз. Подякували: 1797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2024 12:18 BIGor написав: Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом. Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом.

Бувають і інші випадки...

Вчора говорив з Чорногорією: там вже багато років мешкає дочка кума.

Так ось все інакше було: кум заклопотаний суттєво на роботі - не до дитини було йому...

А донею опікувався випускник її ж університету.

А у випускника були товариші по гуртожитку - СПРАВЖНІ ТОВАРИШІ - то якось - не знаю як - опинилися в Чорногорії - їм потрібна була надійна людина - то викликали товариша, який вже встиг оженитися.



Ось так буває: і товариші бувають справжніми і у справжніх товаришів буває надійний друг...



Живуть в оренді всі роки і не переймаються. Взагалі сказали, що "оренда тут від 300 і до кількох тисяч, продаж в новобудовах від 1,2 тис за кв.м."

Передавали вітання одному форумному знавцю інфляції, який вже три томи досліджень на ту тему написав: "...зараз дуже високий, в цілому за останні 3 роки рівень цін на все виріс відсотків на 40..."

До речі досить несподівана заява від них була: "Ми орендуємо, бо Чорногорія - порохова діжка, все ніяк не визначиться, з ким вона дружить("

Це на тему, де краще кинути якір... Бувають і інші випадки...Вчора говорив з Чорногорією: там вже багато років мешкає дочка кума.Так ось все інакше було: кум заклопотаний суттєво на роботі - не до дитини було йому...А донею опікувався випускник її ж університету.А у випускника були товариші по гуртожитку - СПРАВЖНІ ТОВАРИШІ - то якось - не знаю як - опинилися в Чорногорії - їм потрібна булалюдина - то викликали товариша, який вже встиг оженитися.Ось так буває: і товариші бувають справжніми і у справжніх товаришів буває надійний друг...Живуть в оренді всі роки і не переймаються. Взагалі сказали, що "оренда тут від 300 і до кількох тисяч, продаж в новобудовах від 1,2 тис за кв.м."Передавали вітання одному форумному знавцю інфляції, який вже три томи досліджень на ту тему написав: "...зараз дуже високий, в цілому за останні 3 роки рівень цін на все виріс відсотків на 40..."До речі досить несподівана заява від них була: "Ми орендуємо, бо Чорногорія - порохова діжка, все ніяк не визначиться, з ким вона дружить("Це на тему, де краще кинути якір... akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2024 16:32 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: До речі досить несподівана заява від них була: "Ми орендуємо, бо Чорногорія - порохова діжка, все ніяк не визначиться, з ким вона дружить("

Це на тему, де краще кинути якір... До речі досить несподівана заява від них була: "Ми орендуємо, бо Чорногорія - порохова діжка, все ніяк не визначиться, з ким вона дружить("Це на тему, де краще кинути якір...

Можливо ще молоді, як я знаю люди постарше забжди мають на меті десь осісти. Думаю Чорногорія непогана країна, член НАТО, валюта - Євро, може скоро візьмуть в ЄС.



Цікаве відео на тему еміграції - перші 6 хв. молодий пацан планує вертатись в Сирію, а мужик постарше - каже що вже дім в Туреччині - пройшло 13 років...

Можливо ще молоді, як я знаю люди постарше забжди мають на меті десь осісти. Думаю Чорногорія непогана країна, член НАТО, валюта - Євро, може скоро візьмуть в ЄС.Цікаве відео на тему еміграції - перші 6 хв. молодий пацан планує вертатись в Сирію, а мужик постарше - каже що вже дім в Туреччині - пройшло 13 років... BIGor

Повідомлень: 9693 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1388 раз. Подякували: 1797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2024 17:53 Цікаве відео. І проблеми сирійських біженців неочікувано стали вже зрозумілими українцям, які розкидані по всьому світові.



P.S. Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар ​​заявив, що делегація міністерства вирушить до Сирії для вивчення енергетичної та електроенергетичної інфраструктури.



Міжнародні аналітики оцінюють вартість відновлення Сирії в 400 мільярдів доларів США!!!!

Президент Торгово-промислової палати Анкари (ATO) Гюрсель Баран заявив, що турецькі компанії можуть отримати значну частку в період реконструкції Сирії. Особливу роль зіграє наявність цементних і металургійних заводів, розташованих поблизу регіону. akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2024 16:33 Еміграція, заробітчанство



News from Sweden - formally the Kingdom of Sweden, is a Nordic country located on the Scandinavian Peninsula in Northern Europe.



На гілці слава Богу вщухли дискусії про кількість каміння на Марсі, де доповідачі ніколи не були,, але кількість точно знають, вщухли дискусії про жахливу іпотеку в США, де доповідачі ніколи не були, вщух стогін про нещасну долю курдів в неіснуючому Курдістані, де доповідачі ніколи не були і курдів тих не бачили навіть у підзорну трубу, яка дозволяє все точно бачити з відстані в 2650 км…

Затихли навіть гадалки та пророки, які точно знають не тільки ціну на бензин станом на 1 січня 2678 року на АЗС в США, де в найближчі 1653 роки точно не будуть, але точно прогнозують, хто буде президентом Грузії, або Туреччини, або Румунії, де теж ніколи в житті не були і вже в найближчі 1/3 сторіччя точно не будуть.



Але цікаво було споглядати за ходом думок. Точніше за тим, які дивні думки можуть народжуватися в дивних головах.



То можна повернутися до теми гілки.

Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.

Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.

Вже підданий короля.



Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»

- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.

А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…

Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…

- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).

- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…

- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…

- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.

- Ну, не перегинай палицю… «5 кроків»…

- А що мені перегинати: дитячі садочки в Україні гхххх, у нас брали 400 $ на місяць, тоді як у Європі безкоштовно, ми в Стокгольмі навіть підгузки в садок не носили - у них все було, коли діти зовсім маленькі і на тубзик ще не просятися…

- Ну так тож добровільні внески. Наші люди щедрі роздавати гроші. Он приятелі щодня возять в авто дитину із села піді Львовом в центр Львова в ліцей. Там всього за 5 000€ на рік діти вивчають і теорему Піфагора, і складання в стовпчик, і навіть вірші Лесі Українки. І таких - щоби діти правильно вивчили суму кутів в трикутнику - багато: встановили селяни чергування та батьки возять на авто, які вам в Стокгольмі і не насняться - через день або через два - так економія виходить.

- Ну не знаю, які там авто, я їжджу на Tesla Y.

Про наших українців в Європі ще таке сказав би:

Цікава тема із Європою. Наші знайомі вже 10 років живуть і працюють у Німеччині легально, і вони тільки змогли податись на громадянство, чекають на нього.

Тоді як у простій Данії та Швеції можна за 5 років отримати, якщо платити податки та всі страховки під час.

- Ну про «сплатити податки» - то не для наших людей, то не підходить. І страховки наші люди ну даже не люблять…

- Ну хто на що вчився… akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2024 17:01 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



... вщух стогін про нещасну долю курдів в неіснуючому Курдістані, де доповідачі ніколи не були і курдів тих не бачили навіть у підзорну трубу, яка дозволяє все точно бачити з відстані в 2650 км…

... Еміграція, заробітчанство... вщух стогін про нещасну долю курдів в неіснуючому Курдістані, де доповідачі ніколи не були і курдів тих не бачили навіть у підзорну трубу, яка дозволяє все точно бачити з відстані в 2650 км…...

ти так багато пишеш про вільні та розвинені країни. але в самого хребет по-радянському гнучкий. бо проблема курдів існує, й в Туреччині це дуже добре розуміють. Хоч офіційно кажуть, що проблеми немає. й ти підспівуєш про це - проблеми немає, це все вигадали вороги Туреччини



але є й сирійський Курдистан, й іракський - й побоюються, що можуть згадати й про турецький. й прийнятного рішення цієї проблеми немає. до речі, можна провести й аналогії з нашою війною з Рашею - вони теж кажуть, що українців не існує.



але не визнавати реальну проблему - це таке собі. а ні, це слідкувати за рішенням партії. ти так багато пишеш про вільні та розвинені країни. але в самого хребет по-радянському гнучкий. бо проблема курдів існує, й в Туреччині це дуже добре розуміють. Хоч офіційно кажуть, що проблеми немає. й ти підспівуєш про це - проблеми немає, це все вигадали вороги Туреччиниале є й сирійський Курдистан, й іракський - й побоюються, що можуть згадати й про турецький. й прийнятного рішення цієї проблеми немає. до речі, можна провести й аналогії з нашою війною з Рашею - вони теж кажуть, що українців не існує.але не визнавати реальну проблему - це таке собі. а ні, це слідкувати за рішенням партії. Shaman

Повідомлень: 7665 З нами з: 29.09.19 Подякував: 702 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2024 17:26 Я пишу про те, що знаю та про те, де реально буваю, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».



Хоча я з вами згоден: тема курдів для Фінансового форуму України та українців вкрай актуальна.

Продовжуйте.

Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн: курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган.

Можливо розглянете ще питання гагаузів: в мене сусід на другому поверсі - звуть «Zaman» (Вибачаюсь, ніякого співпадіння з чимось - то реально так звуть) - непогана людина, працював в оренді авто - щось ніяк жінка йому дитину не народить: моле щось підкажете. Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2490249124922493> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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