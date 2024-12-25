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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2024 17:32
akurt написав:
Я пишу про те, що знаю та про те
, де реально буваю
, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».
Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.
Продовжуйте.
Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн.
зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте...
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