Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2490249124922493 Додано: Сер 25 гру, 2024 17:32 akurt написав: Я пишу про те, що знаю та про те, де реально буваю, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».



Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.

Продовжуйте.

Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн. Я пишу про те,, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.Продовжуйте.Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн.

зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте... зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте... Shaman

Повідомлень: 7667 З нами з: 29.09.19 Подякував: 702 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2024 18:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.

Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.

Вже підданий короля.



Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»

- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.

А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…

Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…

- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).

- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…

- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…

- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад. Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.Вже підданий короля.Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.

Думаю по різному буде, хтось створює сім'ї і народжує дітей - ті вже точно не повернуться, хіба що до родичів на тиджень. Хтось бере іпотеку на 30 років. А в Польщі якщо по роботі - то і проживання можливе. Зараз купа народу живуть без захисту, просто по робочій візі. Думаю по різному буде, хтось створює сім'ї і народжує дітей - ті вже точно не повернуться, хіба що до родичів на тиджень. Хтось бере іпотеку на 30 років. А в Польщі якщо по роботі - то і проживання можливе. Зараз купа народу живуть без захисту, просто по робочій візі. BIGor

Повідомлень: 9694 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1388 раз. Подякували: 1797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2024 19:05 Вчора були спільні справи з нашою людиною - в Анталії.

Не подобається йому в Туреччині - то може бути, бо в Туреччині іноземцю без Робочої візи працювати не можна - так сказав, що буде перебиратися «в Європу».

Я так обережно сказав, що непогані відгуки про Румунію: захист дають швидко і можна працювати.

Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.

Ніби-то його друг добре влаштувався.

Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності.

Авто в нього непогане. Синочку років 8…

Він проблемами курдів та питанням очистки статуй на острові Пасхи від морської солі не опікувався. akurt

Повідомлень: 10417 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2490249124922493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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