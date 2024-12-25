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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2490249124922493
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 17:32

  akurt написав:Я пишу про те, що знаю та про те, де реально буваю, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».

Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.
Продовжуйте.
Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн.

зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.
Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.
Вже підданий короля.

Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»
- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.
А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…
Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…
- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).
- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…
- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…
- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.

Думаю по різному буде, хтось створює сім'ї і народжує дітей - ті вже точно не повернуться, хіба що до родичів на тиджень. Хтось бере іпотеку на 30 років. А в Польщі якщо по роботі - то і проживання можливе. Зараз купа народу живуть без захисту, просто по робочій візі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:05

Вчора були спільні справи з нашою людиною - в Анталії.
Не подобається йому в Туреччині - то може бути, бо в Туреччині іноземцю без Робочої візи працювати не можна - так сказав, що буде перебиратися «в Європу».
Я так обережно сказав, що непогані відгуки про Румунію: захист дають швидко і можна працювати.
Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.
Ніби-то його друг добре влаштувався.
Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності.
Авто в нього непогане. Синочку років 8…
Він проблемами курдів та питанням очистки статуй на острові Пасхи від морської солі не опікувався.
akurt
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  #<1 ... 2490249124922493
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