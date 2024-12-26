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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2490249124922493
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 17:32

  akurt написав:Я пишу про те, що знаю та про те, де реально буваю, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».

Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.
Продовжуйте.
Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн.

зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.
Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.
Вже підданий короля.

Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»
- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.
А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…
Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…
- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).
- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…
- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…
- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.

Думаю по різному буде, хтось створює сім'ї і народжує дітей - ті вже точно не повернуться, хіба що до родичів на тиджень. Хтось бере іпотеку на 30 років. А в Польщі якщо по роботі - то і проживання можливе. Зараз купа народу живуть без захисту, просто по робочій візі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:05

Вчора були спільні справи з нашою людиною - в Анталії.
Не подобається йому в Туреччині - то може бути, бо в Туреччині іноземцю без Робочої візи працювати не можна - так сказав, що буде перебиратися «в Європу».
Я так обережно сказав, що непогані відгуки про Румунію: захист дають швидко і можна працювати.
Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.
Ніби-то його друг добре влаштувався.
Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності.
Авто в нього непогане. Синочку років 8…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.
Ніби-то його друг добре влаштувався.
Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності.

Тут є ньюанси, після пів-року проживання у нього з'явиться податкове резиденство Польщі, і прийдеться йому вносити прибуток з того бізнесу в податкову декларацію PIT або якось ховати ці прибутки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:56

  akurt написав:Я пишу про те, що знаю та про те, де реально буваю, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».

Хоча я з вами згоден: тема курдів для Фінансового форуму України та українців вкрай актуальна.
Продовжуйте.
Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн: курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган.
Можливо розглянете ще питання гагаузів: в мене сусід на другому поверсі - звуть «Zaman» (Вибачаюсь, ніякого співпадіння з чимось - то реально так звуть) - непогана людина, працював в оренді авто - щось ніяк жінка йому дитину не народить: моле щось підкажете.

й ще наш місцевий Петросян - наша війна з Рашею з цього ж набору. а саме Раша намагається знищити Україну як державу, й загалом знищити будь-які прояви українського. так що ця тема - народи без держави, ближче до України, ніж комусь здається 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:14

Це реально класно, що є такий фахівець і з Еміграції, і з Заробітчанства, і з політики та війни, і з «Економіки по-простому», і з життя ескімосів на півночі Канади - прямо все знає і нам - телепням - підкаже.
Пане Shaman - коли буде продовження вашого бачення ситуації на острові Ilha da Queimada Grande? Ви окреслили проблеми - але не надали програму виходу із ситуації, що склалася.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:47

  akurt написав:Це реально класно, що є такий фахівець і з Еміграції, і з Заробітчанства, і з політики та війни, і з «Економіки по-простому», і з життя ескімосів на півночі Канади - прямо все знає і нам - телепням - підкаже.
Пане Shaman - коли буде продовження вашого бачення ситуації на острові Ilha da Queimada Grande? Ви окреслили проблеми - але не надали програму виходу із ситуації, що склалася.

akurt, я зрозумів - ти вважаєш, що я намагаюсь зайняти твоє місце - людини, яка знає все про всіх? якому всі українці емігранти розповідають про свої пригоди?

ні, боронь Боже. отак ляпати язиком - це треба вміти, тут якийсь барон з Німеччини просто відпочиває й дивується зі свого послідовника :D

а далі цитата, не ображайся, - тобі - телепню - можу пояснити за основи економіки, якщо колись в тебе з'явиться бажання. але щось мені підказує, що ні, не з'явиться. люди, які вдають що знають все, насправді знають дуже небагато й не хочуть вчити більше. точніше, не можуть. кому що. 8)

чекаємо подальших неймовірних історій українців за кордоном в оповіданні неперевершеного akurta :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:17

Не відволікайтеся дрібничками від сьогодення: коли буде продовження вашого бачення ситуації на острові Ilha da Queimada Grande? Ви окреслили проблеми - але не надали програму виходу із ситуації, що склалася.
А люди не знають, що робити.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:34

Shaman який сенс твоїх постів? Де модерація?
BIGor
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  #<1 ... 2490249124922493
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