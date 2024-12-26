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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2024 17:32
akurt написав:
Я пишу про те, що знаю та про те
, де реально буваю
, та про те, що стосується теми гілки «Еміграція, заробітчанство».
Хоча я з вами згоден: тема курдів вкрай актуальна.
Продовжуйте.
Вам дати посилання на історичні архіви, які містять інформацію про курдів, сикхів, уйгурів, каталонців та циган? Дасте своє бачення подальшого життя народів без країн.
зрозумів - Туреччина поза зоною того, про що ви знаєте...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:02
akurt написав:
Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.
Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.
Вже підданий короля.
Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»
- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.
А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…
Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…
- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).
- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…
- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…
- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.
Думаю по різному буде, хтось створює сім'ї і народжує дітей - ті вже точно не повернуться, хіба що до родичів на тиджень. Хтось бере іпотеку на 30 років. А в Польщі якщо по роботі - то і проживання можливе. Зараз купа народу живуть без захисту, просто по робочій візі.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:05
Вчора були спільні справи з нашою людиною - в Анталії.
Не подобається йому в Туреччині - то може бути, бо в Туреччині іноземцю без Робочої візи працювати не можна - так сказав, що буде перебиратися «в Європу».
Я так обережно сказав, що непогані відгуки про Румунію: захист дають швидко і можна працювати.
Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.
Ніби-то його друг добре влаштувався.
Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності.
Авто в нього непогане. Синочку років 8…
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:49
akurt написав:
Але ні - сказав, що на Польщу дивиться. Буде у вас сусідом.
Ніби-то його друг добре влаштувався.
Ну йому можна дивитися на Польщу: в Києві має бізнес, що працює без його присутності
.
Тут є ньюанси, після пів-року проживання у нього з'явиться податкове резиденство Польщі, і прийдеться йому вносити прибуток з того бізнесу в податкову декларацію PIT або якось ховати ці прибутки.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:04
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:31
Дюрі-бачі написав:
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
думаю, не буде. навіщо це Україні?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:35
adeges написав:
думаю, не буде. навіщо це Україні?
нам же передали дані
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:06
Дюрі-бачі написав: adeges написав:
думаю, не буде. навіщо це Україні?
нам же передали дані
Нам це кому? І які дані? Є джерело інформації? І ще є одне але, в ЄС дуже суворо з персональними даними, ніхто просто так не буде передавати жодних даних. Можливо по якимось запитах - так, а всіх 7 мільйонів - наврятчи.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:13
пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:15
adeges написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
думаю, не буде. навіщо це Україні?
ну там всякі реєстри хакнуті і все таке важливість чого переоцінена
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