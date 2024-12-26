akurt написав:

Цього разу мій співрозмовник - а я його знаю зі школи - дуже дурнувата (з точки зору цієї гілки Фінансового форуму України) людина: живе в новій квартирі, купленою в іпотеку (базова ціна 500 000€) в Стокгольмі, це столиця згаданої держави.Попав він сюди здається не більше 10 років тому - реально випадково, розсилаючи про себе резюме та пройшовши співбесіду по Скайпу.Вже підданий короля.Я в нього спитав: «Що нового в Швеції, точніше, як себе відчувають наші українці з нової хвилі міграції? Поводять себе коректно?»- Ми в районі живемо, де немає приїжджих.А ось в інших - там чорт знає що. Буде дуже весело, коли всі, хто приїхав, - після закінчення війни повинні будуть поїхати назад, у них заберуть квартири та дотації - це звісно гіпотетично, «за ідеєю»…Прийде думаю час повернутися в країну, в якій все на жаль війною розвалено - і ціни як у Європі…- Ну, не все так погано. Якщо говорити про ціни на харчі - то ціни все ж значно нижчі, ніж в Європі. Наприклад, в Європі не купиш кіло рубленої ковбаси за 5€ або телятину для запікання по 250 гривень (6€), або Щуку - по 170 гривень (4€) кіло, або Вершки сепаровані по 220 гривень (5€) кіло… (Я навів ціни для Львова, в інших регіонах не знаю).- Хм… Скільки ж це років знадобиться, щоб все відбудувати. Це один бік питання про «наших» тут…- Стривай: і з будівництвом не все так погано: он приятелі купили в 200 м від окружної Києва за 69 000$ Town-House - до Цирка в Києві їхати не більше 15 хвилин… Так, це в середині без ремонту, але вода, газ та електрика заведені… навіть є 25 кв.м під «город» і це ж не за 500 000€ твоє житло в Стокгольмі…- Не все міститься в цифрах математики. Якщо продовжити про наших українців тут, то друга група емігрантів - ті, хто прижився в Європі і знайшов роботу, не зможуть більше без дозволу на роботу залишатися, ще й самому квартиру потрібно орендувати, це вже важко буде. І після Європи повертатися до України - це 5 кроків в житті назад.