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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:16

  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.
за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.
буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.
а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_uspi ... hunki-4813
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:43

  flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…
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