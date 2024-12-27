наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.
за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.
буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.
а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.